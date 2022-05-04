Укр

Штурм "Азовстали": Арахамия сообщил о войсках россии на территории завода

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публикации
Читати українською
Автор
664
За "Азовсталь" идут бои Новость обновлена 04 мая 2022, 20:19
За "Азовсталь" идут бои

Российские оккупанты зашли на территорию завода и бьют по украинским подразделениям

В среду, 4 мая, российские военные ворвались на территорию мариупольского завода "Азовсталь" и сейчас находятся там. При этом в подземельях объекта остаются украинские защитники и гражданские, которых еще не успели эвакуировать.

Об этом сообщил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в комментарии "Радио Свобода".

Надежный источник новостей о войне – подпишись на наш Telegram

"Второй день продолжаются попытки штурма завода. Российские войска на территории "Азовстали" уже находятся", — заявил Арахамия, сославшись на слова командира полка "Азов".

Он также отметил, что перебои со связью с украинскими военными на заводе удалось возобновить. Перед этим мэр Мариуполя Вадим Бойченко сообщал, что связь с полком "Азов" потеряна, а на территории завода идут бои.

Информацию о штурме "Азовстали" также подтвердили в вечерней сводке Генштаба ВСУ, отметив, что вражеская армия пытается уничтожить украинские подразделения.

Ранее "Телеграф" сообщал, что во вторник, 3 мая, российские захватчики начали наступление на комбинат. Несколько часов его бомбила авиация россии, а затем в наступление пошли танки и артиллерия. В результате нескольких часов обстрелов на "Азовстали" вспыхнул масштабный пожар.

Теги:
#Украина #Россия #Азовсталь #Война #Армия РФ
Россияне нанесли ракетные удары по нескольким городам Украины
В регионах
В Украине снова гремят взрывы: ситуация в городах
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Россияне нанесли ракетные удары по нескольким городам Украины
В Украине снова гремят взрывы: ситуация в городах
Дата публикации
Категория
За "Азовсталь" идут бои
Штурм "Азовстали": Арахамия сообщил о войсках россии на территории завода
Дата публикации
Категория
Алексей Арестович
Война будет длиться долго? Арестович объяснил коварный замысел россиян
Дата публикации
Категория
Россияне сбросили бомбу на драмтеатр в Мариуполе 16 марта
Западные СМИ посчитали, сколько людей погибло в Драмтеатре Мариуполя
Дата публикации
Категория
Украинские города продолжают страдать от ракетных ударов
Война — день 70: россияне наступают на Донбассе и массово бьют ракетами по городам Украины