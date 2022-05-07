Жизнь в оккупации. Каменка, Изюм: комбикорм вместо еды, соль по 100 гривен и принудительная "эвакуация" в рф

На условиях анонимности местная жительница рассказала "Телеграфу", как живется селу Каменка и городу Изюм в Харьковской области под гнетом оккупации

В Изюме Харьковской области с конца марта тысячи украинцев живут под оккупацией. Село Каменка, что в нескольких километрах от города, так же временно не под контролем Украины. О том, что происходит в оккупированных россией Каменке и Изюме "Телеграфу" рассказала жительница Каменки, которой удалось выехать в более безопасный регион страны. В целях безопасности девушка попросила не называть ее имени.

В селе Каменка, согласно открытым источникам, до начала боевых действий проживало около 1200 человек. Война пришла сюда в марте, когда впервые прилетел "привет" от российских военных на одну из улиц.

"Первый прилет в Каменке был 1 марта. Тогда впервые пропала мобильная связь. Дальше город и мое село начали громить авиацией. Мы остались без света. Повезло тем, у кого печное отопление, на дровах кое-как удавалось готовить еду", — рассказывает девушка.

В то время как в Изюме, рассказывает девушка о своих близких, с питанием было очень проблематично.

"Мои родственники были в бомбоубежище в Изюме. Люди там уже запаривали комбикорм и ели его, уже просто было нечего есть", — отметила наша собеседница.

Каменка и Изюм на карте

Девушка говорит, что и Каменку, и Изюм российская авиация просто уничтожала. Семья нашей собеседница осталась без дома.

"В мой дом было два прилета. Первый раз попало во двор, в гараж, и взрывной волной снесло крышу и часть стены. Во второй раз было прямое попадание: изнутри все выгорело. Еще в моем селе очень пострадали школа, храм", — рассказала жительница Каменки.

Она отмечает, что вышку сотовой связи разрушили, мол, чтобы никто не доносил информацию о реальном состоянии дел.

Разрушенная школа в Каменке. Скриншот

При въезде в Каменку. Скриншот

Добавим, что разрушения дома культуры, школы и других зданий в Каменке произошли из-за обстрелов российскими военными еще в начале войны. Однако как только оккупанты заняли Изюм и Каменку, начали выдавать фейки о том, что якобы населенные пункты пострадали от украинских сил. В сети раскрыли один из неправдивых сюжетов россиян.

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Как рассказала девушка, уже во время войны в ее семье произошло горе – умерла прабабушка. Хоронить ее пришлось под звуки "градов", а организовать похороны было сложно из-за обстрелов: даже гроб привезти удалось с трудом.

Наша собеседница сумела выехать в более безопасное место спустя несколько недель после обострения в Каменке. Но не все жители смогли эвакуироваться. А некоторые украинцы не по своей воле оказались в россии.

"Однажды русские собрали всех, кто был в селе, и сказали: в ночь с сегодня на завтра будет массивный обстрел, либо вы выезжаете сами, куда можете выбраться, либо мы вас вывозим на территорию россии. Как таковой выбор предоставили, но потом людей, которые отказались выехать, вывозили насильно. Некоторые родственники до сих пор ищут близких. Очень много было лежачих, которые даже не знали об этих сборах", — рассказала жительница Каменки.

Добавим, что подтверждают наши слова и материалы российских медиа о "спасении беженцев" — жителей Изюма.

Российские медиа активно рассказывают об "эвакуации" беженцев, упуская информацию о фильтрационных лагерях для украинцев

Изюм под оккупацией: соль по 100 гривен и "новый" мэр

Город Изюм, стратегически важный из-за своего положения для оккупантов, пострадал очень сильно. Уже в первых числах марта была разбита больница и очень разрушен центр города. По данным нашего источника, территорию Изюма сейчас заняли боевики так называемых "ДНР" и "ЛНР", а также чеченцы.

Девушка рассказала о ситуации, когда в середине апреля ее родственник выбрался в Изюм к близким: вез гуманитарку и хотел эвакуировать близкого человека.

"Военные ему сказали, что еще раз увидим на такой машине (а у него дизельная) — заберем. Кроме того, у него тонированные окна, поэтому пригрозили, что их "в лучшем случае" разобьют. Особо никто не церемонился: в лоб сказали, что не устраивает. А когда он передвигался по городу, завозя помощь близким, его остановили чеченцы. Дуло — на лобовое стекло. И говорят, мол, хочешь жить – уматывай отсюда, очень подозрительный", — описала ситуацию девушка.

По информации нашей собеседницы, с питанием ситуация в Изюме и оккупированных поселках по близости напряженная. По ее словам, кое-какие поставки идут от россии, но цены заоблачные. К примеру, по ее данным, пачка соли в Изюме стоит 100 гривен.

"А вот ситуация с лекарствами вообще ужасная. Если еда хоть какая-то есть, то медикаментов – нет", — добавила она.

В Изюме российские военные установили свою власть, выбрав "кандидата" из местных жителей. Как рассказала девушка, он всегда отличался пророссийскими взглядами. РосСМИ уже выдают сюжеты с интервью "нового мэра" Изюма.

Тем не менее, город продолжает жить в оккупации. В Изюме работают коммунальщики, идет уборка города, а в некоторых районах даже появляется свет и газ.

"Мародеров, которых ловят, заставляют разбирать завалы и убирать город. Люди мародерят очень сильно, выживает каждый, кто как может", — отметила девушка.

Дороги между поселками в Изюмском районе очень разбиты. По словам жительницы, на въезд оккупанты могут пустить людей, но предупреждают: "если смертник – въезжай". Тогда как выехать напрямую из Изюма на подконтрольную территорию Украины сейчас невозможно: жителей не пропускают.

Отметим, что и сам областной центр — Харьков — пострадал от рук российских захватчиков. В городе разрушено много домов, а одним из наиболее пострадавших стал район Северной Салтовки. Обстрелы жилмассива не прекращаются по сей день.

Напомним, в селе Гусаровка Изюмского района россияне пытали и убили местных жителей. Сожженные тела мужчины и женщины в подвале одного из домов.

На днях Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что украинская армия начала контрнаступательные действия на Харьковском направлении в сторону Изюма. И действительно, часть населенных пунктов уже удалось освободить.