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История "тети-суп", спасенной из Мариуполя: "Дети рисовали еду, а она ее готовила" (видео)

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
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Эвакуированная жительница Мариуполя Новость обновлена 09 мая 2022, 14:33
Эвакуированная жительница Мариуполя

Даже в крайне сложных условиях, когда жизнь становится выживанием, женщина не оставила оптимизма

Из временно оккупированного Мариуполя, где с первых дней войны с россией продолжаются кровопролитные бои, эвакуировали местную жительницу Наталию. Совместно со своим мужем она более двух месяцев скрывалась от обстрелов российских оккупантов в бомбоубежищах металлургического комбината "Азовсталь". Женщина все время готовила еду тем, кто пытался выжить в хранилищах завода.

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Как сообщают в пресс-центре Мариупольского городского совета, маленькие мариупольцы, которым трудно было запомнить имя "кормилицы", называли ее просто — "тетя-суп". Вместе с женщиной они рисовали вкусности из мирной жизни. А потом Наталия пыталась воплотить в жизнь "картинку" из имеющихся продуктов. Так тесто на воде и консервы становилось для них вкуснейшей в мире пиццей.

"Что за сила в этих прекрасных людях? Война вокруг смерти бомбы сбрасывают ежеминутно, а они продолжают бороться за жизнь, верить в лучшее и дарить друг другу любовь", — говорится в тексте публикации.

Героиня-кормилица из "Азовстали"

Стоит напомнить, что на сегодняшний день на территории "Азовстали" все еще находятся военные полка "Азов", которые не сдаются и борются с российскими оккупантами до конца.

Ранее "Телеграф" рассказывал историю семьи, которую эвакуировали из "Азовстали", что более двух месяцев находится под систематическими обстрелами россиян. Еще в 2014 году семья потеряла дом в Донецке, а теперь лишилась жилья еще и в Мариуполе.

Теги:
#Азовсталь #Война #Мариуполь #Героиня
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