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Отстроим Мариуполь как Грозный - будет рай: говорили кадыровцы и предлагали детям гранаты

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
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Чеченцы вволю поиздевались над мариупольцами Новость обновлена 10 мая 2022, 08:29
Чеченцы вволю поиздевались над мариупольцами

Соратники Кадырова успели отличиться во многих регионах Украины

Чеченские боевики, которые действовали на стороне российских оккупантов в Мариуполе, издевались над местными жителями и предлагали маленьким детям подержать оружие.

Об этом местная жительница Вера Каменецкая, которой удалось выехать через фильтрационные лагеря и Москву в Германию, рассказала в интервью "Телеграфу".

Вера объяснила, что с семьей пробовала убежать из осадного Мариуполя несколько раз.

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Во время одной из попыток 22 марта кадыровцы грозили ее мужу смертью, и зло шутили над детьми: "Они пытались детям предложить взять в руки автомат, гранату. Мужу моему говорили, что он может выбраться из города "грузом 200" (такие метки ставят на рефрижераторах с трупами, — ред.)".

При еще одной встрече с кадыровцами по пути в фильтрационный лагерь те шутили про "свободных украинцев".

"Мы вам город отстроим, будет как Грозный — рай на земле", — говорили они Вере, но пояснять, почему не остались в своем раю и зачем пришли в Украину, не стали.

Как сообщал "Телеграф", кадыровцы прославились своей жестокостью по территории всей Украины, — на Киевщине они расстреливали родителей прямо на глазах у их детей.

Теги:
#Дети #Война #Мариуполь #Чеченцы #Кадыровцы
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