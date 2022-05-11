Можно ли сейчас отбить Мариуполь: в Минобороны дали четкий ответ

ВСУ делают все возможное, чтобы спасти людей, оставшихся в бомбоубежищах города

Деблокировать Мариуполь, который с первых дней полномасштабного вторжения россии находится под систематическими обстрелами оккупантов, военным путем пока невозможно.

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Об этом в среду, 11 мая, во время пресс-брифинга заявила заместитель главы Министерства Анна Маляр, пишет "Суспильне".

"Если бы была хоть одна возможность провести деблокаду города военным путем, руководство страны ее использовало бы. ВСУ делают все, что от них зависит, чтобы эту ситуацию исправить", — пояснила украинская чиновница.

По словам Маляр, каждый должен отдавать себе отчет, что "эта тема очень чувствительна и каждое слово может быть использовано врагом и в дальнейшем навредить нашим защитникам".

Кроме того, она добавила, что у страны-агрессора есть еще большое количество боевых ресурсов, которые может использовать уже в ближайшее время.

"Украина получит большую помощь от иностранных партнеров, в том числе в рамках ленд-лиза. Однако, пока она поступит, Украина имеет тяжелый период, который продлится несколько недель или месяцев", — подытожила Маляр.

Стоит добавить, что касается деблокады мариупольской "Азовстали", где до сих пор находятся защитники города и мирные жители, накануне эту вероятность прокомментировал представитель полка Нацгвардии Украины "Азов" Илья Самойленко, который подчеркнул, что сделать это все же можно, как военным, так и политическим путем. Однако подробностей боец не назвал, аргументируя тем, что эти сведения являются секретной информацией.

"Мы можем сказать вам, как это сделать военным образом, но, конечно, такие операции – это засекреченная информация. Большинство людей, которые сидят во властных кабинетах в Украине, преимущественно плохо понимают ситуацию, с нашей точки зрения, реальность другая", — объяснил Самойленко.

Ранее "Телеграф" сообщал, как офицер "Азова" подробно рассказал о шансах украинских бойцов в Мариуполе, распределив их на четыре возможных варианта.