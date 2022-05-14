Повторяю ему, что дождусь: жена командира морпехов с "Азостали" рассказала, как общается с мужем

Защитник уехал на ротацию еще до полномасштабного нападения россии

Морпехи из подразделения 36-й бригады, оказавшейся в блокадном Мариуполе, выходят на связь раз в несколько суток. Их родные фактически "привязаны" к телефону — в ожидании весточки от родных и с надеждой на то, что они остаются в живых. По словам супруги командира подразделения Сергея Волынского ("Волыны") Русланы, порой от мужа приходит всего лишь "+", но даже такой весточки ей хватает.

Об особенностях общения с супругом во время обороны "Азовстали" женщина рассказала в интервью "Голосу Америки".

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По словам Русланы, все, о чем сейчас получается думать — исключительно Мариуполь. Любые молитвы и просьбы к богу сейчас касаются только желания увидеть мужа Сергея живым и вышедшим из окруженного завода.

"Я постоянно жду, когда он напишет, — признается женщина. — Иногда он просто присылает "плюсик" и все, без подробностей. И я выдыхаю на определенный период, до следующего сообщения".

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Поговорить получается еще реже, чем получить смс. Иногда Сергей выходит на связь раз в пару недель, но длится звонок всего лишь несколько секунд. Как объясняет Руслана, морпех использует эту краткую возможность не для получения новостей, а чтобы услышать голос ее и их сына.

Также жена легендарного командира морпехов отмечает, что не знает никаких подробностей о пребывании мужа на "Азовстали". Любые данные ей приходится узнавать, как и большинству, из СМИ и интернета.

"Он говорит просто: жив, здоров, все в порядке. И только от других источников я узнаю, что там все сложно, — рассказывает Руслана. — Я на данный момент, честно, не знаю, что они едят и сколько раз они едят. Один раз в день? Раз в два дня?"

При этом она подчеркивает, что при любой возможности напоминает мужу — обязательно его дождется. Также обещает, что после возвращения Сергея они обязательно воплотят в жизнь большинство желаний и мечтаний, которые накопились до войны.

"Он каждый раз перед отъездом говорит: "Я ненадолго, я быстро справлюсь и вернусь", — вспоминает Руслана Волынская. — В этот раз затянулось это "быстро". Мы ждем его очень сильно, мы верим, он вернется живым и здоровым. Он обещал".

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как о пребывании на "Азовстали" отзываются сами военнослужащие. По словам "азовца" Давида Химика, многие просто мечтают выбраться и увидеться с родными. Однако даже сложная ситуация не сбивает бойцов с толку — они по-прежнему держат бой и дают противнику "прикурить".