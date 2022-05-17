Померещилась "нацистская база": россияне разнесли большой завод под Бахмутом (видео)

Пропагандисты признали, что удар по заводу – дело их рук

Российским оккупантам продолжают везде мерещиться "базы нацистов", поэтому они безжалостно бьют по помещениям украинских предприятий. Во вторник, 17 мая, удар был нанесен по заводу Knauf в Соледаре Донецкой области.

Как передает "Свободное радио", эту информацию подтвердил депутат Соледарского горсовета Игорь Зеленый.

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По его словам, по городу оккупанты нанесли серию авиаударов, в результате чего была повреждена линия электропередач и Соледар остался без света.

"Авиаудары начинаются. Возле магазина АТБ попало сегодня (17 мая, — ред.). Бьют по шахтам, рудникам, складам. Около почты был авиаудар", — рассказал он.

По информации местного депутата, раненых или погибших среди гражданского населения в результате авиаударов нет.

Кроме того, были "прилеты" по жилым кварталам. Один из вражеских снарядов попал в завод Knauf, после чего там прогремел взрыв и начался серьезный пожар.

На видео, распространяемом местными сообществами, видно, как из здания завода Knauf в Соледаре валит густой черный дым.

Между тем, представители российской пропаганды в присущей им манере начали говорить о "базе нацистов", тем самым фактически признали, что удар по заводу Knauf нанесли оккупанты, ведь на этом заводе якобы находилась техника украинских военнослужащих.

Напомним, что украинские защитники дали отпор оккупационным войскам в Донецкой и Луганской области и не дали им приблизиться к административным границам регионов. Получили по зубам вражеские солдаты в районе Сиротиного под Северодонецком.

Ранее "Телеграф" публиковал свежие карты боев в Украине, на которых заметно, как оккупанты окапываются возле АЭС и пытаются захватывать дороги.