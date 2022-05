Оккупанты окапываются у АЭС и пытаются захватывать дороги: свежие карты боев в Украине

Враг пытается прорваться на Луганщине, обстрелы продолжаются по всей линии фронта

Российские войска продолжают теснить в окрестностях Харькова — украинские защитники вышли к линии госграницы. Враги могут попытаться удержать позиции возле границы южнее, чтобы не допустить Силы обороны Украины на достаточное для артиллерии расстояние от Белгорода — крупного военного узла в войне против нашей страны.

Как отмечают исследователи The Institute for the Study of War, на оккупированных территориях росвойска и коллаборанты из местного населения вступают в конфликты. Также там продолжают строить оборонительные сооружения.

Свежие факты и аналитика — достоверно о войне с россией

Операции врага в Донецкой и Луганской области продолжаются, из осажденного Мариуполя смогли эвакуировать более 260 защитников "Азовстали".

Карта боевых действий в Украине на 17 мая

Восток Украины

Под Изюмом продолжается перегруппировка, подтвержденных наступлений россиян не было. Сообщается, что в Долгеньком накануне был жесткий бой. Росвойска, вероятно, готовятся возобновить наступление на Славянск. Но это будет затруднено — украинские войска уничтожили склад боеприпасов в Изюме. В Донецкой и Луганской областях врагу удалось продвинуться. Росвойска пытаются закрепиться со стороны Белогоровки, взять под контроль трассу на Лисичанск и захватить Северодонецк — они активно обстреливали позиции украинских военных.

Чтобы сорвать наступление между Рубежным и Северодонецком уничтожены железнодорожные мосты. Наступление российских войск продолжалось южнее Северодонецка в окрестностях Тошковки, Пилипчатино и Горского, что может означать продвижение к Бахмуту. Наступление росвойска вели в сторону Лимана, Бахмута, Курахово, Шандрыголового.

Карта боевых действий на востоке Украины

Мариуполь

Из Мариуполя удалось официально эвакуировать 264 раненых защитников Украины. Их вывезли на оккупированную территорию. Тем временем оккупационные власти пытаются запустить Мариупольский порт, заявили, что его разминируют к 25 мая.

Осажденное предприятие "Азовсталь" на карте Мариуполя

Харьков

Украинские силы обороны теснят врага с северо-запада и северо-востока от Харькова. Город снова подвергся обстрелам, как и украинское контрнаступление. Исследователи видят стремление россиян удержать позиции в районе трассы из Харькова на Белгород, чтобы не дать украинской артиллерии достать до Белгорода и защитить наземные линии связи возле Волчанска в 90 км к северо-востоку от Харькова.

Карта боевых действий Харьковская область

Юг Украины

Враг продолжает окапываться в Запорожской области — они вырыли траншеи и установили бетонные баррикады даже вокруг АЭС в Энергодаре. Также они разрушили дорогу между оккупированной частью в районе Полог и зоной украинских освободительных действий возле Гуляйполя. Украинские силы тем временем уничтожают полевые базы и склады оккупантов на Херсонщине и в Николаевской области.

Карта оккупированных районов юга Украины

Как ранее писал "Телеграф", россия продолжает обстреливать далекие от линии фронта населенные пункты. Ночью нанесли ракетный удар по Львовской области. Напомним, российский комбатант признался, что украинские города уничтожались преднамеренно — он рассказал, что по харьковским многоэтажкам били умышленно.