"Обнаглели!": в горсовете Новоград-Волынского во время войны выписали за месяц премий на сотни тысяч гривен (фотофакт)

Местные жители возмущены, ведь большинство из них потеряли работу, а некоторым существенно урезали зарплату

Пока Кабмин делает неутешительные прогнозы по урезанию пенсий и заработных плат в случае затяжной войны в Украине, в городском совете Новоград-Волынского (Житомирская область) выписали работникам премий на сумму более 750 тысяч гривен — и это только за апрель.

Об этом во вторник, 17 мая, сообщила преподаватель местного лицея Юлия Лавринович на своей странице в Facebook.

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Она отметила, что учителям в Новограде-Волынском уменьшили все надбавки и доплаты из-за сокращения объема образовательной субвенции — это привело к тому, что часть ушла с работы, другие — вступили в ТРО, а кто-то успевает совмещать работу, волонтерство, да еще и отдавать последние средства на помощь армии или переселенцам. А на фоне этого городской совет выписывает работникам огромные премии.

Преподавательница лицея сравнила такой поступок городского совета с мародерством во время войны.

"Думаю, что нужно знать героев по фамилиям, а столбов в нашем городе много и скотчем поделюсь. Лозины люди подготовят. Как поднимается рука подписывать такие распоряжения, как поднимается рука снять с карты эти премии, когда война продолжается, когда вы хороните своих коллег, которые пошли защищать ваши задницы…? Я требую, чтобы каждая копейка была перенаправлена на ВСУ и об этом отчитались перед общиной!", — написала Юлия Лавринович.

В качестве подтверждения своих слов об огромных премиях женщина прикрепила официальный ответ от городского головы Николая Боровца на запрос местного депутата Полищука А.В.

Работникам горсовета Новоград-Волынского выписали премий более чем на 750 тысяч гривен

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Ровно начались финансовые "разборки" из-за распоряжения мэра Александра Третьяка о поощрении своих подчиненных во время войны Украины с россией значительными премиями. Некоторые прибавки к заработной плате достигают размера 180% от первоначальной ставки.