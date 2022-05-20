Оккупанты пошли на беспрецендентный шаг по выезду из Херсонской области: подробности

Единственное возможное направление выезда – в сторону Крыма

В пятницу, 20 мая, стало известно о том, что российские оккупанты заблокировали выезд украинцев из Херсонской области на территории, подконтрольные Украине. Желающих уехать направляют в Крым.

Об этом сообщило оперативное командование "Юг" на своей странице в Facebook.

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Отмечается, что поводом для запрета на выезд из временно оккупированных населенных пунктов Херсонской области стало то, что местные жители 19 мая отметили День вышиванки. Люди вышли в вышитых рубашках с призывом к оккупантам, чтобы те покинули нашу страну. Хотя украинцам угрожали, они все равно выходили с плакатами "Херсонщина — это Украина".

ОК "Юг" отметило, что после этого оккупанты решили заблокировать выезд из Херсона на подконтрольные украинским властям территории и пытаются направить их в Крым — как единственное возможное направление.

Кроме того, в самом Херсоне российские военные усилили патрулирование и увеличили количество блокпостов.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Херсонской области коллаборанты и предатели родины готовят обращение к кровавому диктатору владимиру путину. Главным месседжем их заявления должна стать просьба о включении области в состав россии.