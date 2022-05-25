Карма в действии: оккупанты и предатели устроили аварию в Мелитополе (фото, видео)

Коллаборанты пострадали из-за российских военных

Вечером во вторник, 24 мая, во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области не поделили дорогу российские военные и местные коллаборанты, — случилась довольно серьезная авария.

Фото и видео с места событий публикуют местные каналы в сети.

Отмечается, что инцидент произошел на перекрестке улиц Воинов-интернационалистов и Интеркультурной в центре города.

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Место ДТП на карте Мелитополя

Военный "Урал" с буквой "Z" столкнулся с полицейским спецавто, которое "отжали" местные коллаборанты у законных правоохранителей, после чего оккупанты скрылись с места событий.

На фото и видео видно, что авто "полиции" серьезно пострадало.

Стоит заметить, что, по словам местных жителей, оккупанты совсем не соблюдают правила дорожного движения в Мелитополе, ввиду чего это уже не первая подобная авария, однако до этого они задевали гражданских, а в этот раз, — своих же соратников.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, как россияне фурами вывозят украинское зерно через Мелитополь.