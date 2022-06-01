Укр

Перекрыл дорогу танкам: житель Черниговщины спас город с помощью молоковоза (видео)

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
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Автор
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Машина такого типа не позволила оккупантам взять еще один населенный пункт Новость обновлена 01 июня 2022, 13:38
Машина такого типа не позволила оккупантам взять еще один населенный пункт

Мужчина заявил, что в первую очередь думал о семье

Невероятные истории противостояния оккупантам от мирных украинцев не перестают удивлять. Как, к примеру, отважный поступок 49-летнего Романа Гавриленка, жителя Бобровицы Черниговской области. Во время мартовских попыток войти в его родной город россияне претерпели неудачу — дорогу им перекрыл… обычный молоковоз.

Детали истории ее главный герой рассказал журналистам местного издания "Час Черниговский", передает "Телеграф".

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Точную дату, когда пришлось выезжать на гражданском (еще и рабочем!) автомобиле против россиян, мужчина не помнит. Однако говорит, что на въезде в населенный пункт не было никаких украинских военных, никакой теробороны, никаких блокпостов. А в селе — много женщин, детей, стариков. Да и о своей семье Роман Гавриленко не мог не думать. Правда, жену так и не предупредил о том, какую идею решил воплотить в жизнь. Ему "подфортило" — она как раз ушла в местную амбулаторию, где работает медиком.

"Колонна техники ехала от церкви до вокзала. Сколько — не считал, не до того было, — вспоминает мужчина. — Сначала БТРы, за ними танки, колонна где-то метров 300-400".

Как рассказывает Роман, он подогнал свой молоковоз поближе к церкви, развернул его посреди дороги и тем самым заставил россиян остановиться. К нему вышел один из российских офицеров и потребовал дать им проехать. При этом пытались запугать — дважды пальнули в воздух из автомата.

Первые 35 секунд видео — храбрый поступок жителя Бобровицы.

"Говорю: "Машина заминирована". Развернулся и ушел к магазину, который был закрыт. Возле него стоял знакомый, смотрел за этим всем. Мы перекурили. А они немного постояли и начали разворачиваться. Назад, в сторону Браницы", — рассказывает мужчина.

При этом всем Роман Гавриленко еще и любезно "сопроводил" колонну до переезда, проследив, чтобы военные не уехали в другую сторону.

Бобровица на карте Украины
Бобровица на карте Украины

К счастью, его задумка сработала, и мужчина не только уцелел сам, но и спас свой родной город. При этом — даже не получил трепки от второй половины.

"Когда жена узнала, только спросила, зачем я туда поехал. А кому-то же нужно было ехать", — говорит он.

Стоит отметить, что храбрость обычных украинцев действительно зашкаливает даже в оккупированных сейчас городах. Так, к примеру, на днях в Мелитополе Запорожской области состоялся очередной проукраинский митинг.

Также мы рассказывали, как живется под временным гнетом россиян украинскому Херсону и как местные жители напоминают оккупантам о том, в какой стране они находятся.

Теги:
#Украина #Россия #Черниговская область #Война #Оккупация #Молоковоз #Бобровица