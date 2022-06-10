Оккупанты все же могут рискнуть штурмовать Николаев: мэр назвал сроки

Поставки летального оружия от США и НАТО все решат

Николаев уже длительное время готовится к возможному наступлению россиян по суше, поскольку его угроза более чем реальна.

Об этом рассказал городской голова Николаева Александр Сенкевич в рамках интервью "РБК-Украина". По его словам, оккупанты могут резко решиться на штурм, когда Вооруженные силы Украины получат летальное вооружение.

По его словам, в течение последних трех месяцев николаевцы создают фортификационные сооружения, окапываются, накапливают войска и делают все необходимое, чтобы быть готовыми к наступлению рф.

Честно о войне читайте в нашем Телеграме

Сенкевич подчеркивает, что линия фронта под Николаевом уже месяц существенно не менялась, и в ближайшее время скорее всего так и останется.

Мэр Николаева добавил, что российские военные сейчас тоже занимаются укреплением под Херсоном на случай наступления армии Украины.

"Все сегодня ожидают перемен на фронте. Я думаю, они наступят, когда дойдет летальное оружие дальнего действия из Соединенных Штатов и стран НАТО", — подытожил Сенкевич.

Как сообщал "Телеграф", накануне глава Николаевской ОВА Виталий Ким тоже говорил о возможном наступлении россии как на Николаев, так и на Запорожье.