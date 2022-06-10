Сложная задача: мэр Николаева назвал условие освобождения Херсона
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Оккупанты ожидают контрнаступления ВСУ
В перспективе контрнаступление украинских военных на временно оккупированные территории Херсонской области возможно, но для этого нужно получить больше летального оружия и хорошо подготовиться.
Такое мнение высказал городской глава Николаева Александр Сенкевич в интервью изданию "РБК-Украина". По его словам, задача эта будет непростой, поскольку российские военные готовятся обороняться.
Сенкевич подчеркнул, что оккупанты укрепляются на временно подконтрольных территориях Украины, опасаясь наступления как из Николаевской, так и из Запорожской областей.
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"Они там окапываются в полях, запустили Херсонский завод железобетонных изделий и льют там себе какие-то оборонительные сооружения", — рассказал он.
Так, задача освобождения Херсонской области от оккупации будет непростой, однако если украинские военные продумают операцию до мелочей и будут иметь в распоряжении больше летального оружия, контрнаступление будет возможным.
Как ранее сообщал "Телеграф", также Александр Сенкевич рассказывал, когда российские военные могут решиться на штурм Николаева.