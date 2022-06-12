"Праздник удался": стало известно, что взрывалось в оккупированном Бердянске

Один из взрывов лишил оккупантов электричества, другой, — транспорта

В результате взрывов, которые утром в воскресенье, 12 июня, разбудили жителей временно оккупированного Бердянска, среди прочего были уничтожены военные машины рф.

Об этом со ссылкой на свои источники сообщает местный канал "Бердянск в оккупации". Также до сих пор горит взорванная подстанция, хотя оккупанты утверждают, что давно ее потушили.

Напомним, что рано утром бердянцы слышали три взрыва. Один из них был на подстанции в районе "Амстора", из-за чего полгорода осталось без электричества, и в некоторых районах на 12:30 его подачу все еще не восстановили.

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Также перестал работать провайдер Онет.

"По имеющейся информации, взорвано много военных машин, которые стояли на территории бывшего Первомайского завода- транспортный цех. Праздник удался", — говорится в сообщении.

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Напомним, что оккупанты планировали ряд мероприятий по случаю празднования дня россии 12 июня, среди прочего акции планировались и в Бердянске, однако серия взрывов, похоже, их сорвала.

Как сообщал "Телеграф", митинги 12 июня провели в Херсоне и Мелитополе, но людей пришло совсем мало.