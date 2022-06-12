В оккупированном Бердянске мощные взрывы: что произошло (обновлено)

Часть города осталась без света

Во временно оккупированном Бердянске произошло несколько взрывов. Согласно сообщениям очевидцев раздались три детонации.

Один из взрывов, как предполагается, произошел на подстанции — в большей части города отключилась электроэнергия. В соцсетях появились фото и видео происходящего — на них видно, как небо заволокло дымом.

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Взрыв в Бердянске

В местных чатах отмечается, что вероятно взорвали трансформаторную распределительную подстанцию в районе ТЦ "Амстор".

Предполагаемый район взрыва на карте

Оккупационная власть подтверждает взрыв, сообщая, что в результате короткого замыкания загорелся и взорвался один из трансформаторов. Пожар уже якобы потушили, но электроэнергии у людей все еще нет. В российских медиа уже заговорили о теракте.

О природе двух других детонаций, которые слышали очевидцы, не сообщается.

Напомним, в оккупированных частях Украины регулярно происходят взрывы и другие ЧП. К части из них прилагают руку партизаны, а часть устраивают сами оккупанты, чтобы обвинить Украину в провокациях.

Как ранее писал "Телеграф", 12 июня россия отмечает день государства, к празднованию хотят привлечь и оккупированные территории.