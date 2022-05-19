Поработали партизаны: Арестович раскрыл подробности взрыва в Мелитополе

Украинские партизаны продолжают решительные действия на юге

Алексей Арестович прокомментировал информацию СМИ о том, что вблизи Мелитополя наши партизаны взорвали российский бронепоезд на рельсах, где погиб личный состав врага. По его словам, технику оккупантов действительно взорвали, однако погибших при этом не было.

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"Вынужден вас немного разочаровать. Рельсы таки взорвали, но перед поездом. Ни один оккупант, по моей информации, не погиб и поезд не пострадал. Но это не первый случай, когда наши партизаны действуют на оккупированном юге. И ведут свою деятельность очень удачно. Не обо всех их успехах можно сейчас рассказывать", — уточнил Арестович.

Он подчеркнул, что то, что рельсы были заминированы недалеко от железнодорожного вокзала и подрыв повредил путь, указывает на то, что наши герои действуют решительно и дерзко.

"Это первый такой случай, но не последний", — уверен он.

Напомним, взрыв, который утром 18 мая переполошил жителей временно оккупированного Мелитополя Запорожской области, произошел на железной дороге, — взрывчатка сдетонировала под бронепоездом с захватчиками.