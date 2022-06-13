Дела оккупантов плохи: всплыли детали нового взрыва в Мелитополе

Есть две версии, что случилось, и ни одна из них не предвещает ничего хорошего оккупантам

Вследствие взрыва, который прогремел в Мелитополе 12 июня, могло пострадать больше двух человек.

Хотя российские пропагандисты утверждают, будто бы за организацией взрыва стоят "украинские диверсанты", местное проукраинское издание "РИА Мелитополь" публикует еще одну правдоподобную версию.

Отмечается, что взрыв был у офиса, который отжали у нардепа, после чего устроили там оккупационное "мвд", во главе которого встал майор Алексей Селиванов.

Честно о войне читайте в нашем Телеграме

Официально говорится, что пострадали мирный мужчина и девушка, однако по другим данным всего пострадало четыре человека, просто о двух раненых оккупантах умалчивают.

Взрывчатку заложили в урне под домом этого самого Селиванова.

Так, журналисты предлагают две версии происшедшего:

взрывчатку заложили по указанию Селиванова, чтобы обвинить во всем Вооруженные силы Украины, но "что-то пошло не так", и пострадали свои; Селиванов так расслабился, что не заметил диверсантов под собственными окнами.

"Ему явно пора паковать чемоданы и отправляться куда-нибудь на Колыма – подальше от Мелитополя", — пишут журналисты.

Как сообщал "Телеграф", накануне серия взрывов также сорвала мероприятия оккупантов ко "дню россии" в Бердянске Запорожской области.