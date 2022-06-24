"Мы вышли из Северодонецка": известный журналист рассказал, что происходит
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Украинские защитники отступают с достоинством на более обустроенные позиции
Новостью пятницы, 24 июня, стал вынужденное отступление украинских военнослужащих с территории Северодонецка, который регулярно обстреливается оккупантами. Процесс также проходил под прицельным огнем врага, однако наши бойцы смогли уцелеть, использовав нестандартный способ "эвакуации".
По словам журналиста Юрия Бутусова, который находился в Северодонецке вместе с ВСУ, военные отступали организовано, хотя на их пути и встретились отдельные трудности. Наиболее проблемным оказалось то, что при выходе из города им пришлось преодолевать водоем.
"Украинские воины достойно бились за город и сделали больше, чем возможно в таких чрезвычайно тяжелых условиях. Без мостов и без понтонов, каждый день боя был сплошным героизмом", — подчеркнул Бутусов.
Также он пообещал, что ВСУ обязательно вернутся в Северодонецк — чтобы прогнать российских захватчиков, которые так нагло заявились на чужую землю.
От волонтера Андрея Боечко стало известно, что отступление украинских военнослужащих происходило при весьма сложных обстоятельствах. Враг постоянно обстреливал ближайшую территорию, а переправа через водоемы производилась с помощью резиновых лодок. Понтоны решили не возводить, потому что противник мог с легкостью их разрушить во время огневой атаки.
К слову, без "прощального подарка" воины Северодонецк не покинули. Бойцы Иностранного легиона поделились в соцсетях видеозаписью одного из "крайних" боев за город в сети.
Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, как обстоит ситуация на различных направлениях фронта. Для тщательного анализа мы используем свежие карты боев в Украине, предоставленные американским Институтом изучения войны.