"Мы вышли из Северодонецка": известный журналист рассказал, что происходит

Украинские защитники отступают с достоинством на более обустроенные позиции

Новостью пятницы, 24 июня, стал вынужденное отступление украинских военнослужащих с территории Северодонецка, который регулярно обстреливается оккупантами. Процесс также проходил под прицельным огнем врага, однако наши бойцы смогли уцелеть, использовав нестандартный способ "эвакуации".

По словам журналиста Юрия Бутусова, который находился в Северодонецке вместе с ВСУ, военные отступали организовано, хотя на их пути и встретились отдельные трудности. Наиболее проблемным оказалось то, что при выходе из города им пришлось преодолевать водоем.

"Украинские воины достойно бились за город и сделали больше, чем возможно в таких чрезвычайно тяжелых условиях. Без мостов и без понтонов, каждый день боя был сплошным героизмом", — подчеркнул Бутусов.

Также он пообещал, что ВСУ обязательно вернутся в Северодонецк — чтобы прогнать российских захватчиков, которые так нагло заявились на чужую землю.

Рядом с Северодонецком находится немало водоемов

От волонтера Андрея Боечко стало известно, что отступление украинских военнослужащих происходило при весьма сложных обстоятельствах. Враг постоянно обстреливал ближайшую территорию, а переправа через водоемы производилась с помощью резиновых лодок. Понтоны решили не возводить, потому что противник мог с легкостью их разрушить во время огневой атаки.

К слову, без "прощального подарка" воины Северодонецк не покинули. Бойцы Иностранного легиона поделились в соцсетях видеозаписью одного из "крайних" боев за город в сети.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, как обстоит ситуация на различных направлениях фронта. Для тщательного анализа мы используем свежие карты боев в Украине, предоставленные американским Институтом изучения войны.