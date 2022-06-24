Укр

Враг сосредоточен на Северодонецке и Лисичанске, ВСУ продвигаются на юге: свежие карты боев

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
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Наиболее сложная ситуация все еще на фронте Донбасса Новость обновлена 24 июня 2022, 06:44
Наиболее сложная ситуация все еще на фронте Донбасса

Украинкие защитники несут ощутимые потери, но все равно бьются как львы

Основной целью российских оккупантов на Донбассе является установление полного контроля над территорией Луганской области. В этом им может помочь захват и без того разбитых Лисичанска и Северодонецка, за которые начался новый виток сражения.

По информации аналитиков американского Института изучения войны, эти два города рискуют быть захваченными российской армией. При этом считается, что особым переломом в общем конфликте такая потеря для ВСУ не будет решающей, потому что главная задача — сдерживание армии рф — было успешно выполнено. Также продолжаются сражения и на других отрезках фронта.

Общая картина боев в Украине на утро пятницы, 24 июня, выглядит следующим образом. Четко видно внушительный отрезок территории на юге, который находится уже под контролем украинцев, а также активность боев на Донбассе.

Свежая карта боев в Украине 24 июня
Свежая карта боев в Украине 24 июня

Донбасс

Как уже упоминалось, горячее всего в направлении Северодонецка, а также Лисичанска. Россияне активно наступают на эти города, надеясь сломать два важнейших форпоста Луганщины. При этом даже если захват населенных пунктов произойдет, перелом в войне на пользу россиян не случится. Тем более, что ВСУ несколько дней кряду постоянно стягивали сюда военный состав и различную технику — чтобы дать достойный бой.

Свежие карты боев за Донбасс
Свежие карты боев за Донбасс

Что касается конкретно Лисичанска, то накануне российским солдатам удалось добраться до южных окраин города. Под контролем оккупантов оказались населенные пункты Рай-Александровка и Лускотивка. Это поможет захватчикам не тратить лишнее время для прямого сообщения с Северодонецком. Российские силы также, вероятно, ограничили доступ Украины к коммуникациям в Лисичанск и могут обстреливать большие участки шоссе Северск-Лисичанск и Бахмут-Лисичанск.

Интересный момент с Северодонецком — здесь в основном бои ведутся представителями части 2-го армейского корпуса (армия т.н. "ЛНР"), а также представители Росгвардии. Последние не предназначены для участия в войне, что демонстрирует глубокий уровень потерь россиян.

Свежие карты боев за Северодонецк
Свежие карты боев за Северодонецк

Добавим, что оккупанты могли завершить окружение наших защитников в Золотом и Горском, но окончательно взять под контроль эти села им еще не удалось.

Харьков

Свежие карты боев за Харьков
Свежие карты боев за Харьков

Изюмское направление продолжает быть весьма жарким — с юго-востока от города россияне по-прежнему давят по Славянскому направлению. Активных действий не наблюдалось, но и отходить никто не собирался.

Также сложная ситуация и рядом с самим Харьковом. В северном направлении от города расположены артиллерийские установки противника — это грозит регулярными обстрелами областного центра.

Юг

Свежие карты боев на юге Украины 24 июня
Свежие карты боев на юге Украины

Основная тактика противника на этом отрезке фронта — скопление сил и укрепление оборонительных позиций. При этом подобное поведение не спасает россиян от уничтожения и отступления. На карте хорошо видно, какой участок территории удалось освободить бойцам ВСУ.

Сообщается, что атаки также продолжились неподалеку населенных пунктов Шевченко, Новоселки, Времивка и др. Также были замечены колонны военной техники, которые направлялись в Пологи и Бердянск со стороны Мариуполя.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о поступлении важнейшей техники от США для украинских защитников. Её наличие и применение поможет быстрее освобождать оккупированные территории. Важно, что дальность ее стрельбы намного больше, чем у других схожих орудия.

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#Украина #Россия #Война #Бои #Карты