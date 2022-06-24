Враг сосредоточен на Северодонецке и Лисичанске, ВСУ продвигаются на юге: свежие карты боев

Украинкие защитники несут ощутимые потери, но все равно бьются как львы

Основной целью российских оккупантов на Донбассе является установление полного контроля над территорией Луганской области. В этом им может помочь захват и без того разбитых Лисичанска и Северодонецка, за которые начался новый виток сражения.

По информации аналитиков американского Института изучения войны, эти два города рискуют быть захваченными российской армией. При этом считается, что особым переломом в общем конфликте такая потеря для ВСУ не будет решающей, потому что главная задача — сдерживание армии рф — было успешно выполнено. Также продолжаются сражения и на других отрезках фронта.

Общая картина боев в Украине на утро пятницы, 24 июня, выглядит следующим образом. Четко видно внушительный отрезок территории на юге, который находится уже под контролем украинцев, а также активность боев на Донбассе.

Свежая карта боев в Украине 24 июня

Донбасс

Как уже упоминалось, горячее всего в направлении Северодонецка, а также Лисичанска. Россияне активно наступают на эти города, надеясь сломать два важнейших форпоста Луганщины. При этом даже если захват населенных пунктов произойдет, перелом в войне на пользу россиян не случится. Тем более, что ВСУ несколько дней кряду постоянно стягивали сюда военный состав и различную технику — чтобы дать достойный бой.

Свежие карты боев за Донбасс

Что касается конкретно Лисичанска, то накануне российским солдатам удалось добраться до южных окраин города. Под контролем оккупантов оказались населенные пункты Рай-Александровка и Лускотивка. Это поможет захватчикам не тратить лишнее время для прямого сообщения с Северодонецком. Российские силы также, вероятно, ограничили доступ Украины к коммуникациям в Лисичанск и могут обстреливать большие участки шоссе Северск-Лисичанск и Бахмут-Лисичанск.

Интересный момент с Северодонецком — здесь в основном бои ведутся представителями части 2-го армейского корпуса (армия т.н. "ЛНР"), а также представители Росгвардии. Последние не предназначены для участия в войне, что демонстрирует глубокий уровень потерь россиян.

Свежие карты боев за Северодонецк

Добавим, что оккупанты могли завершить окружение наших защитников в Золотом и Горском, но окончательно взять под контроль эти села им еще не удалось.

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Харьков

Свежие карты боев за Харьков

Изюмское направление продолжает быть весьма жарким — с юго-востока от города россияне по-прежнему давят по Славянскому направлению. Активных действий не наблюдалось, но и отходить никто не собирался.

Также сложная ситуация и рядом с самим Харьковом. В северном направлении от города расположены артиллерийские установки противника — это грозит регулярными обстрелами областного центра.

Юг

Свежие карты боев на юге Украины

Основная тактика противника на этом отрезке фронта — скопление сил и укрепление оборонительных позиций. При этом подобное поведение не спасает россиян от уничтожения и отступления. На карте хорошо видно, какой участок территории удалось освободить бойцам ВСУ.

Сообщается, что атаки также продолжились неподалеку населенных пунктов Шевченко, Новоселки, Времивка и др. Также были замечены колонны военной техники, которые направлялись в Пологи и Бердянск со стороны Мариуполя.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о поступлении важнейшей техники от США для украинских защитников. Её наличие и применение поможет быстрее освобождать оккупированные территории. Важно, что дальность ее стрельбы намного больше, чем у других схожих орудия.