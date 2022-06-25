Оккупанты в Мариуполе взяли в плен сотни врачей: стали известны подробности

Точное количество украинцев в плену никто назвать не может

Во временно оккупированном Мариуполе россияне взяли в плен не только защитников города, но и сотни медиков.

Об этом в комментарии для zn.ua рассказал родственник одного из пленных врачей Андрей Кривцов.

Сообщается, что оккупанты незаконно взяли в плен весь персонал 555 военного госпиталя – это по меньшей мере 50 врачей, медсестры, десятки раненых гражданских, водители и персонал, а также медики из частей Нацгвардии, 36 бригады морской пехоты, гражданские врачи – в общем сотни людей. Точное количество украинцев в плену никто назвать не может, а до недавнего времени они даже не числились в списках пленных украинской стороны.

"Российская сторона до сих пор не подтверждает, что удерживает у себя этих людей. Понятно, почему, потому что они осознают, что пленить медиков, персонал госпиталя и гражданских раненых – незаконно. россия, пленяя гражданских, врачей и людей, которые не держали оружия в руках, нарушает все нормы и правила ведения войны и все возможные конвенции", – сказал Кривцов.

Андрей хочет добиться широкой огласки для того, чтобы мир узнал об этом преступлении рф, а также требует освобождения родных, хотя понимает, что в россии "не существует такого понятия как человеческие права, а человеческая жизнь для них ничего не значит".

Ранее сообщалось, что у россиян началась истерика из-за освобождения "Тайры".

Напомним, боевой медик ВСУ захватил 8 оккупантов в плен.