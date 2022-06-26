Ракетный удар по Черкасской области: есть погибший и раненые

Сообщается о попадании в инфраструктурный объект

В воскресенье днем, 26 июня, на 123-й день российско-украинской войны в Черкассах прозвучали взрывы. В результате ракетного удара был поврежден инфраструктурный объект, 1 человек погиб, еще 5 пострадали.

Об этом сообщил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец в Телеграм-канале (данные по состоянию на 14:20).

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"Сегодня враг нанес ракетные удары по Черкасщине. Есть два прилета вблизи областного центра. Один погибший и пятеро травмированных. Поврежден объект инфраструктуры", — написал Табурец.

Он просит не публиковать фото и видео прилета — не подвергать таким образом людей на повторные атаки по локациям.

Утром в воскресенье, 26 июня, по Украине объявили воздушную тревогу — через несколько минут сообщили о взрывах в Киеве. Позже стало известно, что ракета влетела в жилую девятиэтажку в Шевченковском районе. Точное количество людей под завалами неизвестно.

Напомним, что россия увеличила количество ракетных ударов — в субботу атакам подверглись Львовская, Харьковская, Черниговская области. На Ровенщине оккупанты попали в СТО.