Опять партизаны? В оккупированной Каховке сгорело авто коллаборантки

Предателей Украины ждет незавидная участь

На временно оккупированной территории, где бесчинствуют российские оккупанты, карма вновь настигла коллаборанта, предавшего украинский родил. Очередной "неприятный" инцидент произошел с Ириной Махневой.

Об этом сообщил депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань на своей странице в Facebook.

Сергей рассказал, что 25 июня во временно оккупированной Каховке (Херсонская область) горело авто, которое принадлежит коллаборантке Ирине Махневой, что занимает пост "начальницы управления образования".

"Херсонщина. Вчера поздно вечером в Каховке в районе Светлово горело авто. Очевидцы говорят, что принадлежит оно каховской "начальнице" управления образования — коллаборантке и предательнице Ирине Махневой. Неисправность проводки. Надеюсь больше не улыбается, а лучше прятаться или убегать!", — написал Хлань.

Напомним, 24 июня в Херсоне был ликвидирован известный коллаборант Дмитрий Савлученко. "Телеграф" решил собрать краткое досье, чтобы было понятно, что же это за человек.

Ранее сообщалось, что 22 июня во временно оккупированном Херсоне взорвали авто нардепа-коллаборанта Алексея Ковалева.