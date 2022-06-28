Оккупанты похитили мэра Херсона

Информации о месте его нахождения пока нет

В оккупированном Херсоне, где с каждым днем становится все меньше жителей, российские солдаты забрали с собой мэра города Игоря Колыхаева. Подробностей похищения пока неизвестно, информация о происшествии крайне скудна.

Первые факты стали известны благодаря советнице Колыхаева Галине Ляшевской, передает "Телеграф". Чиновница обошлась коротким месседжем, в котором сообщила самое главное.

"Они забрали Игоря Колыхева", — написала Ляшевская в своем Facebook.

Следует отметить, что многие херсонцы знают, что Игорь Колыхаев является владельцем агробизнеса. Поэтому не все восприняли новость о его похищении, как что-то однозначное.

"Как говорят журналисты-расследователи, "ищите деньги". Нужно посмотреть, что будет с его полями, его предприятиями, его сельхозтехникой… И вот тогда мы получим действительный ответ на то, что из себя представляет Игорь Колыхаев и что же с ним происходит", — заявил херсонский журналист Константин Рыженко, известный своей критикой местных властей.

Реакция других херсонцев тоже весьма разнообразная.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что на днях стало известно о похищении оккупантами предпринимателя и учительницы на оккупированной части Запорожской области. По предварительным данным, их содержат в Энергодаре.