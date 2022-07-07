Враг движется к Славянску и "кошмарит" Краматорск: свежие карты боев на Донбассе

В первую очередь враг старается отрезать украинцам связь

Ситуация на восточной линии фронта становится с каждым днем все более напряженной, особенно после вынужденного отступления украинских военных от Лисичанска на Луганщине. Теперь россияне пытаются сосредоточиться на Донецкой области, в первую очередь готовясь штурмовать Славянск, а также уделяя значительное "огневое внимание" Краматорску и ближайшим населенным пунктам.

Как отметили в свежей сводке Генштаба ВСУ на утро 7 июля, сейчас на Донбассе происходит активное перемещение российских оккупантов. Они пытаются установить окончательный контроль над Луганской областью, чтобы побыстрее перейти к ожесточенным боям за Донетчину.

Славянск является неприступной крепостью, а также "влажной мечтой" российских оккупантов с момента возвращения города под контроль ВСУ в 2014 году. Именно поэтому сейчас по направлению к нему россияне пытаются провести штурмовые действия, обстреливая ближайшие села с артиллерии и РСЗО. Особенно пострадали за последние сутки населенные пункты Чепиль, Адамовка, Долина, Мазановка, Курулька и Богородичное.

Наступление в сторону Славянска

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Также противник активизировался по направлению к Краматорску. Под артиллерийский огонь последними попали Кузьминовка, Григорьевка и Кривая Лука. Россияне активно стараются оставить мирное население без коммуникаций, для чего используют радио-электрические приборы, глуша связь.

Наступление в сторону Краматорска

Неспокойно и по направлению к Бахмуту. Обстреливалась Ивано-Дарьевка и Семигорье. Также снаряды ствольной артиллерии долетели и до Углегорской ТЭЦ. Рядом со Спирным россияне нанесли удар с воздуха.

Напомним, детально узнать о происходящем на всех отрезках фронта можно благодаря свежим картам боев. Их составляют аналитики американского Института анализа войны, исходя из заявлений всех сторон и официальных источников.