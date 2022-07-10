Громкие "хлопки" и пожары: что взрывается на оккупированном Донбассе (фото, видео)

Неприятности начались ночью на 10 июля

На оккупированной территории раздаются взрывы и бушуют пожары — о громких "хлопках" и зареве сообщают Ясиноватая, Алчевск, Харцызск, Торез (Чистяково), Шахтерск, Иловайск и жители Донецка из района вблизи шахты Калинина.

Отметим, что все эти города находятся в оккупации с 2014 года. От линии фронта их отделяет расстояние до 70 км. Пока доподлинно неизвестно, что повлекло за собой пожары на складах оружия — искусная работа украинских военных, или "окурок", которым часто объясняют такие случаи.

Место расположения на карте точек, где сообщали о взрывах

Одни из первых сообщений поступили из Алчевска после взрыва на пивзаводе начался пожар и детонация боеприпасов. Сообщается, что оккупанты устроили там военный склад.

В оккупированном Шахтерске взрывы стали настолько сильными, что местным жителям объявили эвакуацию. Живущих в старой части города призывают уехать либо в другие, либо вообще в деревни.

Фото из Харцызска

Между тем, в сети появляются новые и новые видео пожаров и взрывов. Следующее из Калининского района Донецка. Предварительно пожар на шахте.

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Ранее "Телеграф" писал, что украинские военные не останавливаются и уже открывают третий десяток складов оккупантов, пораженный полученными от США HIMARS. А на очереди – поставки для них более дальнобойных пусковых установок, которые позволят бить до 300 км.