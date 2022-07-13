Жара до +41: синоптики рассказали, какие города будут страдать больше всего

В Украину совсем скоро снова вернется жаркая и засушливая погода

Синоптики предупреждают украинцев о очень жаркой погоде на вторую половину июля. По прогнозам, в некоторых регионах страны показатели температурных столбиков подскочат до +41 градуса.

Как сообщает Gismeteo, погодные рекорды будет бить город Днепр, где температура воздуха начнет увеличиваться уже с 14 июля. После синоптики обещают колебания от жары до прохлады.

К примеру, 21 июля жителей Днепра ожидает жара в +39 градусов, а уже на следующий день, 23 июля, показатели температурных столбиков достигнут +41 градуса. Сильные осадки в ближайшие недели не ожидаются.

Прогноз погоды в Днепре.

Погода в столице

Во второй половине июля сильной жары киевлянам ждать не стоит. Температура воздуха начнет ползти вверх с 14 июля, когда показатели достигнут отметки в +26 градусов. По прогнозам синоптиков, дневная температура в течение следующих недель будет колебаться от +25 до +26 градусов.

Жара ожидается только 21-22 июля, когда температура воздуха прогреется до +32 градусов.

Прогноз погоды в Киеве

Погода в Харькове

Существенных похолоданий в Харькове в ближайшее время ждать не стоит. Самым прохладным днем будет 25 июля, когда температура воздуха упадет до +18 градусов. В то же время, жарче всего будет 22 июля. Синоптики обещают до +37 градусов.

Что касается средней дневной температуры, то во второй половине июля она составит +22…+25 градусов.

Прогноз погоды в Харькове на две недели.

Погода во Львове

Июльское потепление прогнозируют и в городе Льва. Начнётся оно с 19 июля, когда температура воздуха прогреется до +28 градусов. Уже 20 июля синоптики прогнозируют +36 градусов.

Жарче всего будет 21 июля. Тогда термометры достигнут отметки в +39 градусов.

Прогноз погоды в Львове

Погода в Одессе

В Одессе синоптики прогнозируют стабильную погодную ситуацию. Резких похолоданий или потеплений не предполагается.

Жарко будет 16 июля – 29 градусов. При этом, прохладнее всего будет 18 июля – до +25 градусов.

Прогноз погоды в Одессе.

Ранее "Телеграф" также сообщал, когда Украину могут накрыть дожди и грозы, а когда украинцам стоит ожидать мощной жары.