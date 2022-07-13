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Спека до +41: синоптики розповіли, які міста потерпатимуть найбільше

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
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Згідно прогнозу, вже за кілька днів дощі припиняться Новина оновлена 13 липня 2022, 15:23
Згідно прогнозу, вже за кілька днів дощі припиняться

В Україну зовсім скоро знову повернеться спекотна та посушлива погода

Синоптики попереджають українців про вкрай спекотну погоду на другу половину липня. За прогнозами, у деяких регіонах країни показники температурних стовпчиків підскочать аж до +41 градусу.

Як повідомляє Gismeteo, погодні рекорди буде бити місто Дніпро, де температура повітря почне збільшуватися вже з 14 липня. Після синоптики обіцяють коливання від спеки до прохолоди.

До прикладу, 21 липня на жителів Дніпра очікує спека у +39 градусів, а вже на наступний день, 23 липня, показники температурних стовпчиків сягнуть +41 градусу. Сильних опадів у найближчі тижні не очікуються.

Погода на два тижні
Прогноз погоди у Дніпрі

Погода у столиці

У другій половині липня сильної спеки киянам очікувати не варто. Температура повітря почне повзти догори з 14 липня, коли показники досягнуть позначки у +26 градусів. За прогнозами синоптиків, денна температура упродовж наступних тижнів коливатиметься від +25 до +26 градусів.

Спека очікується лише 21 – 22 липня, коли температура повітря прогріється до +32 градусів.

Погода прогноз
Прогноз погоди у Києві

Погода у Харкові

Суттєвих похолодань у Харкові найближчим часом очікувати не варто. Найпрохолоднішим днем буде 25 липня, коли температура повітря впаде до +18 градусів. Водночас найспекотніше буде 22 липня. Синоптики обіцяють спеку до +37 градусів.

Що стосується середньої денної температури, то у другій половині липня вона складатиме +22…+25 градусів.

Харків погодні умови
Прогноз погоди у Харкові на два тижні

Погода у Львові

Липневе потепління прогнозують і у місті Лева. Почнеться воно з 19 липня, коли температура повітря прогріється до +28 градусів. Вже 20 липня синоптики прогнозують +36 градусів.

Найспекотніше буде 21 липня. Тоді термометри сягнуть позначки у +39 градусів.

прогноз погоди Гісметео
Прогноз погоди у Львові

Погода в Одесі

В Одесі синоптики прогнозують стабільну погодну ситуацію. Різких похолодань чи потеплінь не передбачається.

Спекотно буде 16 липня – 29 градусів. при цьому, найпрохолодніше – 18 липня — до +25 градусів.

Прогноз погоди в Одесі

Раніше "Телеграф" також повідомляв, коли Україну можуть накрити дощі та грози, а коли українцям варто очікувати на потужну спеку.

Теги:
#Україна #Погода #Прогноз #Синоптик