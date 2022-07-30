Украину ожидает похолодание до +8: синоптики рассказали, когда и где упадет температура

Синоптики пророчат значительное похолодание в украинских регионах

В течение последнего месяца лета синоптики обещают уменьшение температуры воздуха. Существенное похолодание в частности ожидает жителей столицы, города Льва, Харькова, Одессы, а также Николаева. Однако в некоторых областях даже в сентябре температурные показатели не будут падать до отметок ниже +30 градусов.

Соответствующие данные можно увидеть на портале "gismeteо". Так, согласно имеющимся данным, в Киеве жара будет продолжаться в течение первых недель последнего месяца лета — августа. Однако уже в воскресенье, 14 августа, температура воздуха снизится до +16 градусов. В понедельник — до +14 градусов.

Похолодание станет еще более ощутимым и из-за осадков, которые ожидаются несколько дней подряд.

Погода в Киеве

Погода во Львове

Жителям города Льва похолодание обещают уже с 14 августа. Показатели температурных столбиков до 16 числа не будут превышать отметку +16 градусов. Временами дождливые осадки и облачная погода.

Погода во Львове

Погода в Николаеве

Синоптики пророчат жаркую погоду даже в первые недели сентября — ожидается до +30 градусов.

Похолодание следует ожидать в понедельник, 15 августа, когда температура воздуха упадет до +20 градусов в светлое время суток и до +17 ночью.

Кроме того, в течение этих суток ожидаются дожди.

Прогноз погоды в Николаеве

Харьков

В первой столице Украины существенное понижение температурных показателей предполагается с 16 по 19 августа. Температура воздуха будет колебаться в эти дни около +16…+18 градусов, ночью ожидается до +8…+11 градусов.

Погода в Харькове

Погода в Одессе

Для жителей Одессы похолодание наступит в начале третьей недели августа: +33 градуса сменятся температурой около +19 градусов днем и до 15 градусов ночью. Несмотря на существенное похолодание осадков, синоптики не прогнозируют.

Дожди возможны только в понедельник, 15 августа.

Погода в Одессе

Ранее "Телеграф" сообщал, что по прогнозам синоптиков последний месяц лета будет прохладным.

Также напомним, что последние три дня июля западную часть Украины будет заливать дождями.