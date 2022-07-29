Без "сюрпризов" не обойдемся: какой будет погода в последние три дня июля

На смену жаре придут дожди, но затем ситуация резко изменится

Пятница, 29 июля, станет редким днем, когда, вопреки прогнозам синоптиков, погода не будет резко отличаться от региона к региону.

Такой вывод можно сделать из данных, которые опубликованы на сайте Укргидрометцентра.

Так, по прогнозам синоптиков, 29 июля в стране в целом будет без осадков, лишь днем на Закарпатье и Прикарпатье местами ожидается кратковременный дождь и гроза. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 11-16°, на побережье морей 15-20°, днем 24-29°, в южной части и на Закарпатье 28-32°.

Погода 29 июля

В Киеве 29 июля будет сухо. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 14-16°, днем 26-28°. 29 июля в столице и области будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Но уже в первый выходной день, 30 июля, монополия тепла в западной части страны будет нарушена: практически все области начнут методично заливать дожди, которые принесут с собой долгожданную прохладу. Температура ночью опустится до 14-17°, днем же в некоторых регионах она снова будет "прыгать" до почти максимальных 29°. Еще выше показатели термометра устремятся вверх в восточных областях, где днем пиковые показатели взлетят до 27-31°. При этом самыми "разжаренными" будут Одесская и Николаевская области, а также Крым. Чуть спадать прохлада будет ночью – в пределах от 14° до 21°.

Погода 30 июля

Примерно такая же картина будет наблюдаться и в последний день июля: на Западе – дожди, на Востоке – солнце и тепло. При этом в поле влияния зоны дождей попадет еще и Одесская область – через нее живительная влага распространится в последующие дни на центральные и восточные области.

Температура ночью в западных областях составит 14-21°, днем она будет подниматься до 28-30°. В восточной же части Украины в это время будет продолжаться лето с ночными температурами на уровне 14-22° ("горячее всего" будет в Николаевской и Херсонской областях) и дневными показателями от 26° до 31°.

Погода 31 июля

В первые же дни августа синоптическая ситуация в очередной раз "перевернется вверх тормашками", и в восточные области придут дожди, а в западные – жара.

Напомним, что в последний месяц лета, средняя температура воздуха, по оценкам синоптиков, будет составлять 20-25 градусов выше нуля. В Карпатах традиционно будет прохладнее – 17-19 градусов тепла. Эти показатели будут превышать климатическую норму на 1,5-2 градуса по Цельсию.