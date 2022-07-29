Без "сюрпризів" не обійдемося: якою буде погода в останні три дні липня

На зміну спеці прийдуть дощі, але потім ситуація різко зміниться

П’ятниця, 29 липня, стане рідкісним днем, коли, всупереч прогнозам синоптиків, погода не надто різко відрізнятиметься від регіону до регіону.

Такий висновок можна зробити з даних, опублікованих на сайті Укргідрометцентру.

Так, за прогнозами синоптиків, 29 липня в країні загалом буде без опадів, лише вдень на Закарпатті та Прикарпатті місцями очікується короткочасний дощ та гроза. Вітер хмарно з проясненнями, 3-8 м/с. Температура вночі 11-16°, на узбережжі морів 15-20°, вдень 24-29°, у південній частині та на Закарпатті 28-32°.

Погода 29 липня

У Києві 29 липня буде сухим. Вітер хмарно з проясненнями, 3-8 м/с. Температура вночі 14-16 °, вдень 26-28 °. 29 липня у столиці та області переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Але вже першого вихідного дня, 30 липня, монополія тепла в західній частині країни буде порушена: практично всі області почнуть методично заливати дощі, які принесуть із собою довгоочікувану прохолоду. Температура вночі опуститься до 14-17°, вдень у деяких регіонах вона знову "стрибатиме" до майже максимальних 29°. Ще вище показники термометра спрямують угору у східних областях, де вдень очікуються пікові 27-31°. При цьому "найгарячішими" будуть Одеська та Миколаївська області, а також Крим. Трохи спадатиме прохолода вночі – в межах від 14° до 21°.

Погода 30 липня

Приблизно така ж картина спостерігатиметься і в останній день липня: на Заході – дощі, на Сході – сонце та тепло. При цьому в поле впливу зони дощів потрапить ще й Одеська область – через неї цілюща волога пошириться наступними днями на центральні та східні області.

Температура вночі у західних областях становитиме 14-21°, вдень вона підніматиметься до 28-30°. У східній частині України в цей час триватиме літо з нічними температурами на рівні 14-22° ("гарячіше за все" буде в Миколаївській та Херсонській областях) та денними показниками від 26° до 31°.

Погода 31 липня

У перші ж дні серпня синоптична ситуація в черговий раз "перевернеться", і в східні області прийдуть дощі, а в західні — спека.

Нагадаємо, що в останній місяць літа, середня температура повітря, за оцінками синоптиків, становитиме 20-25 градусів вище за нуль. У Карпатах традиційно буде прохолодніше – 17-19 градусів тепла. Ці показники перевищуватимуть кліматичну норму на 1,5-2 градуси за Цельсієм.