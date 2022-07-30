Україну очікує похолодання до +8: синоптики розповіли, коли та де впаде температура

Синоптики пророкують значне похолодання в українських регіонах

Упродовж останнього місяця літа синоптики обіцяють зменшення температури повітря. Суттєве похолодання зокрема очікує на мешканців столиці, міста Лева, Харкова, Одеси, а також Миколаєва. Проте у деяких областях навіть у вересні температурні показники не падатимуть до позначок нижчих за +30 градусів.

Відповідні дані можна побачити на порталі "gismeteо". Так, згідно з наявними даними, у місті Києві спека триватиме упродовж перших тижнів останнього місяця літа — серпня. Проте вже у неділю, 14 серпня, температура повітря знизиться до +16 градусів. Водночас у понеділок — до +14 градусів.

Похолодання стане ще більш відчутним й через опади, які очікуються упродовж кількох днів поспіль.

Погода у Києві

Погода у Львові

Жителям міста Лева похолодання обіцяють вже з 14 серпня. Показники температурних стовпчиків до 16 числа не перевищуватимуть позначку +16 градусів. Подекуди ймовірні дощові опади та хмарна погода.

Погода у Львові

Погода у Миколаєві

Синоптики пророкують спекотну погоду навіть у перші тижні вересня — очікується до +30 градусів.

Похолодання варто чекати у понеділок, 15 серпня, коли температура повітря впаде до +20 градусів у світлу пору доби і до +17 уночі.

Крім того, упродовж цієї доби очікуються дощі.

Прогноз погоди у Миколаєві

Харків

У першій столиці України суттєве зниження температурних показників передбачається з 16 по 19 серпня. Температура повітря коливатиметься в ці дні близько +16…+18 градусів, уночі очікується аж до +8…+11 градусі.

Погода у Харкові

Погода в Одесі

Для мешканців Одеси похолодання настане на початку третього тижня серпня: +33 градусів зміняться температурою близько +19 градусів вдень та до 15 градусів уночі. попри суттєве похолодання опадів синоптики не прогнозують.

Дощі ймовірні виключно у понеділок, 15 серпня.

Погода в Одесі

Раніше "Телеграф" повідомляв, що за прогнозами синоптиків останній місяць літа буде прохолодним.

Також нагадаємо, останні три дні липня західну частину України заливатиме дощами.