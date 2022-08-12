Партизаны следят за каждым предателем: утро в Мелитополе началось с мощного взрыва

Взрыв мог быть направлен против местных коллаборантов

Утро пятницы, 12 августа, во временно оккупированном Мелитополе началось со взрыва, — это мог быть результат работы местных партизан.

На это намекнул законный мэр Мелитополя Иван Федоров на своем канале в Telegram.

Отмечается, что один громкий взрыв слышали в одном из дворов на улице Гоголя.

Улица Гоголя на карте Мелитополя

Предварительно, — сработало самодельное взрывное устройство. Местные жители говорят, что после взрыва в сторону, откуда его слышали, выехали карты "скорой" помощи.

"Напомню, что движение сопротивления пристально следит за коллаборантами, знает каждого в лицо и по имени и никого не оставит без должного внимания. Собираем более подробную информацию", — подчеркнул Федоров.

Стоит заметить, что партизанское движение в Мелитополе действительно серьезное, несмотря на долгие месяцы оккупации, все старания захватчиков "русифицировать" город и отдаленность от ближайших позиций Вооруженных сил Украины.

Как сообщал "Телеграф", ранее наделало много шуму покушение в Мелитополе на родственницу одного из главных предателей Евгения Балицкого.

Также партизаны подрывали железнодорожные составы с личным составом военных рф.