Хотел стать гауляйтером: в Черкассах депутата-коллаборанта отпустили на свободу

За депутата внесли залог в миллион гривен

Черкасский депутат Александр Замирайло, который планировал в случае захвата Черкасской области россиянами возглавить оккупационную администрацию, вышел на свободу.

Как сообщает местное издание ЗМІ.ck.ua со ссылкой на собственные источники, за депутата-коллаборанта внесли залог в размере 1 миллион гривен. В настоящее время он находится на свободе.

Отмечается также, что пресс-служба прокуратуры информацию не подтвердила, но и не опровергла.

После начала российского вторжения Замирайло, который числится в составе запрещенной партии "ОПЗЖ", не только не вышел из ее рядов, но и начал привлекать новых единомышленников. Позже он вместе с сообщницей проводил информационно-подрывную деятельность в пользу россии.

Депутат был задержан 3 августа, тогда же суд назначил ему залог в размере в 208 тысяч гривен, хотя прокуратура настаивала на залоге в размере миллиона гривен.

На следующий день залог был внесен и Замирайло вышел на свободу, однако там его встретили митингующие и облили его зеленкой, а также заставили извиниться перед украинскими военными.

9 августа суд вернул залог в размере миллиона гривен, однако, похоже, что теперь и он был внесен.

Как сообщалось ранее, на днях СБУ задержала в Киеве шпиона, который собирал данные о закупке и поставках иностранного оружия и боеприпасов в Украину. Особенно его интересовали засекреченные данные о военной технике, ввозимой для нужд ВСУ.