Хотел стать гауляйтером: в Черкассах депутата-коллаборанта отпустили на свободу
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За депутата внесли залог в миллион гривен
Черкасский депутат Александр Замирайло, который планировал в случае захвата Черкасской области россиянами возглавить оккупационную администрацию, вышел на свободу.
Как сообщает местное издание ЗМІ.ck.ua со ссылкой на собственные источники, за депутата-коллаборанта внесли залог в размере 1 миллион гривен. В настоящее время он находится на свободе.
Отмечается также, что пресс-служба прокуратуры информацию не подтвердила, но и не опровергла.
После начала российского вторжения Замирайло, который числится в составе запрещенной партии "ОПЗЖ", не только не вышел из ее рядов, но и начал привлекать новых единомышленников. Позже он вместе с сообщницей проводил информационно-подрывную деятельность в пользу россии.
Депутат был задержан 3 августа, тогда же суд назначил ему залог в размере в 208 тысяч гривен, хотя прокуратура настаивала на залоге в размере миллиона гривен.
На следующий день залог был внесен и Замирайло вышел на свободу, однако там его встретили митингующие и облили его зеленкой, а также заставили извиниться перед украинскими военными.
9 августа суд вернул залог в размере миллиона гривен, однако, похоже, что теперь и он был внесен.
Как сообщалось ранее, на днях СБУ задержала в Киеве шпиона, который собирал данные о закупке и поставках иностранного оружия и боеприпасов в Украину. Особенно его интересовали засекреченные данные о военной технике, ввозимой для нужд ВСУ.