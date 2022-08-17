Хотів стати гауляйтером: у Черкасах депутата-колаборанта відпустили на волю

За депутата внесли заставу у мільйон гривень

Черкаський депутат Олександр Замирайло, який планував у разі захоплення Черкаської області росіянами очолити окупаційну адміністрацію, вийшов на волю.

Як повідомляє місцеве видання ЗМІ.ck.ua з посиланням на власні джерела, за депутата-колаборанта внесли заставу у розмірі 1 мільйона гривень. В цей час він перебуває на волі.

Зазначається також, що пресслужба прокуратури інформацію не підтвердила, але не спростувала.

Після початку російського вторгнення Замирайло, який перебуває у складі забороненої партії "ОПЗЖ", не тільки не вийшов з її лав, а й почав залучати нових однодумців. Пізніше він разом зі спільницею проводив інформаційно-підривну діяльність на користь росії.

Депутата було затримано 3 серпня, тоді ж суд призначив йому заставу у розмірі 208 тисяч гривень, хоча прокуратура наполягала на заставі у розмірі мільйона гривень.

Наступного дня заставу було внесено і Замирайло вийшов на волю, проте там його зустріли мітингувальники та облили його зеленкою, а також змусили просити вибачення перед українськими військовими.

9 серпня суд повернув заставу у розмірі мільйона гривень, однак схоже, що тепер і вона була внесена.

Як повідомлялося раніше, днями СБУ затримала в Києві шпигуна, який збирав дані про закупівлю та постачання іноземної зброї та боєприпасів в Україну. Особливо його цікавили засекречені дані про військову техніку, що ввозиться для потреб ЗСУ.