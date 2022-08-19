После "бавовны" Крым накрыло мощным смерчем: впечатляющее видео

В серьезный замес угодили несколько авто и одно из предприятий

Крымский полуостров, временно находящийся в российской оккупации, начал прямо намекать своим захватчикам о необходимости убираться. Не успели поутихнуть обсуждения мощного взрыва в районе аэропорта под Севастополем, как на замену пришла очередная новость — о серьезном смерче, обрушившемся на побережье острова Донузлав в Сакском районе.

Впечатляющими видео и фотографиями люди щедро делятся в сети, их публикуют различные Telegram-каналы. Ветренный "столб" родился над водой за считанные секунды, после чего ринулся разрушать все на своем пути.

Непогода бушевала рядом с поселком Новоозерное. Последствия могли быть намного серьезнее, однако обошлось без жертв. Зато разрушения все же есть — серьезно пострадала крыша на местной устричной ферме, а также несколько автомобилей. У последних посыпались практически все стекла.

Озеро Бельбек на карте

Смерч с легкостью всасывал мелкие вещи, отбрасывая их на приличное расстояние от привычного места. При этом большинство отдыхающих (вероятно, преимущественно россиян) не спешили укрываться от опасностей, а снимали смерч со всех доступных ракурсов.

Автомобили серьезно пострадали

Вот такое стекольное крошево оставил по себе смерч

На устричной ферме оборвалась часть крыши

Некоторым даже удалось запечатлеть само рождение смерча.

Добавим, что непогода пока не планирует покидать Крым. Согласно прогнозу синоптиков, в пятницу, 19 августа, на полуострове также ожидаются сильные ливни, грозы и порывы ветра до 20 метров в секунду. Существует угроза подтопления некоторых участков.

Напомним, "Телеграф" уже писал о том, как на негодование природы реагируют оккупанты в Крыму. После последних взрывов россияне наконец-то начали реагировать на гром точно также, как украинцы делают это уже последние несколько месяцев.

Также следует отметить, что после "бавовны" в аэропорту "Бельбек" захватчики решили более серьезно отнестись к собственной безопасности. Так на въезде в Севастополь появился специальный блокпост.