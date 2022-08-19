Укр

После "бавовны" Крым накрыло мощным смерчем: впечатляющее видео

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
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Местным жителям удалось даже заснять зарождение смерча Новость обновлена 19 августа 2022, 11:32
Местным жителям удалось даже заснять зарождение смерча

В серьезный замес угодили несколько авто и одно из предприятий

Крымский полуостров, временно находящийся в российской оккупации, начал прямо намекать своим захватчикам о необходимости убираться. Не успели поутихнуть обсуждения мощного взрыва в районе аэропорта под Севастополем, как на замену пришла очередная новость — о серьезном смерче, обрушившемся на побережье острова Донузлав в Сакском районе.

Впечатляющими видео и фотографиями люди щедро делятся в сети, их публикуют различные Telegram-каналы. Ветренный "столб" родился над водой за считанные секунды, после чего ринулся разрушать все на своем пути.

Непогода бушевала рядом с поселком Новоозерное. Последствия могли быть намного серьезнее, однако обошлось без жертв. Зато разрушения все же есть — серьезно пострадала крыша на местной устричной ферме, а также несколько автомобилей. У последних посыпались практически все стекла.

Бельбек Новоозерное карта
Озеро Бельбек на карте

Смерч с легкостью всасывал мелкие вещи, отбрасывая их на приличное расстояние от привычного места. При этом большинство отдыхающих (вероятно, преимущественно россиян) не спешили укрываться от опасностей, а снимали смерч со всех доступных ракурсов.

Смерч в Крыму 18 августа последствия
Автомобили серьезно пострадали
Смерч в Крыму 18 августа последствия
Вот такое стекольное крошево оставил по себе смерч
Смерч в Крыму 18 августа последствия
На устричной ферме оборвалась часть крыши
Смерч в Крыму 18 августа последствия

Некоторым даже удалось запечатлеть само рождение смерча.

Добавим, что непогода пока не планирует покидать Крым. Согласно прогнозу синоптиков, в пятницу, 19 августа, на полуострове также ожидаются сильные ливни, грозы и порывы ветра до 20 метров в секунду. Существует угроза подтопления некоторых участков.

Напомним, "Телеграф" уже писал о том, как на негодование природы реагируют оккупанты в Крыму. После последних взрывов россияне наконец-то начали реагировать на гром точно также, как украинцы делают это уже последние несколько месяцев.

Также следует отметить, что после "бавовны" в аэропорту "Бельбек" захватчики решили более серьезно отнестись к собственной безопасности. Так на въезде в Севастополь появился специальный блокпост.

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#Крым #Смерч #Донузлав