Взрывы, блокпост и гнев небес: что происходит в оккупированном Севастополе

Пророссийски настроенные жители оккупированного города делали вид, что не испугались, но получалось у них не очень хорошо

Вечером 18 августа "бавовна" добралась и до украинского города Севастополь, на котором россияне особенно сильно зациклены, как на "городе русской воинской славы". Пожар и взрывы произошли на военном аэродроме Бельбек, а слышно их было даже среди жилых массивов. Вслед за этим в море вблизи Крыма бушевала гроза. Так что ночь у российских оккупантов и коллаборантов была не из приятных. Жаловаться на это они стали в подконтрольной кремлю социальной сети "ВКонтакте".

Пока одни рассказывали, как спокойно они спали, вообще не испугавшись громких звуков и "хлопков", другие признавали – взрывы для них были страшнее грома. "Гроза уже не доставляет такого удовольствия, как раньше", – писали россияне.

Появились в сети и фото якобы обломков. "Вот что прилетело на крышу дома! Осипенко (Орловка). Выстрелы были слышны друг за другом, с некой периодичностью! И вот самый страшный, который разорвался над нашими головами, был самым сильным, все ходило ходуном!", — написала неназванная пользовательница, которая опубликовала фото непонятных фрагментов, происхождение которых по этим изображениям установить достаточно сложно. Это вызвало споры, можно ли такое писать в интернете или нет. Некоторые особенно переживали, что это обломки снаряда от системы HIMARS.

Противоречивые чувства вызвал у россиян и блокпост, установленный на выезде из города. В основном, они радовались, что город закроют от "Германии, Латвии, Литвы, Украины". "Закрыть город и точка", — звучало даже такое предложение.

Как сообщал Телеграф, накануне взрывы в Крыму слышали не только севастопольцы, но и жители Керчи — города, где находится Крымский мост, который Киев называет своей законной целью.