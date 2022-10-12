Лишилась обеих ног: 6-летняя девочка чуть не погибла при жестоком обстреле Днепропетровщины
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Впереди у ребенка долгий путь к нормальной жизни
Никополь Днепропетровской области почти еженощно находится под обстрелами российских войск, — в ночь на 12 октября по городу выпустили около сотни снарядов, вследствие чего тяжело пострадала 6-летняя девочка.
В итоге врачам пришлось ампутировать ей ноги, сообщает "Суспільне".
После госпитализации медики провели травматическую ампутацию, состояние ребенка удалось стабилизировать, — дальше ее ждет еще операция и реабилитация.
"Ребенку планируется дальнейшее и хирургическое лечение, и реабилитация и, возможно, потребуется протезирование", – сказал на брифинге врач-анестезиолог Сергей.
Стоит заметить, то по данным руководителя Днепропетровской областной военной администрации Валентина Резниченко, в ночь на 12 октября россияне выпустили по Никополю около сотни снарядов из тяжелой артиллерии и "Градов".
Пострадала 6-летняя девочка с мамой и еще одна женщина, — всего три человека, все были в тяжелом состоянии.
Отметим, что Никополь под огнем каждую ночь, поскольку находится в зоне поражения оккупантов Запорожской АЭС в Энергодаре, который расположен по другую сторону реки Днепр.
Как сообщал "Телеграф", ранее в пресс-центре ОК "Юг" объясняли, зачем россияне обстреливают Никополь.