В Бердянске партизаны взорвали еще одного предателя: что известно о его состоянии

В российской "администрации" мужчина отвечал за связи с общественностью

Пока россияне пытаются прорваться на Донбассе, во временно оккупированном Бердянске прозвучал серьезный взрыв. Некоторые источники утверждали, будто бы в жилом квартале накануне произошла утечка газа. Однако уже вскоре появились данные о попытке ликвидации очередного пророссийского коллаборанта — бывшего главреда издания "Город", экс-спикера мэра Бердянска Павла Ищука.

Об этом сообщает "РИА-Мелитополь", передает "Телеграф". Стоит отметить, что с приходом российских захватчиков Ищук добровольно перешел на сторону врага и начал поддерживать его информационно. Вероятно, за такую "службу" мужчину быстро "повысили" — на момент взрыва он занимал должность "первого зама мэра по внешней политике и массовым коммуникациям".

Многих подробностей или фото/видео-фиксации с места происшествия нет. Однако известно, что взрывное устройство сработало вблизи дома Ищука. Вероятней всего, устройство, направленное на ликвидацию предателя Родины, было начинено гвоздями или металлическими шариками.

Павел Ищук

Умереть от полученных травм коллаборант не смог, однако его состояние оценивается местными медиками как тяжелое. На данный момент он находится в больнице.

Стоит отметить, что Павел Ищук пошел работать на оккупантов, имея историческое образование. Его он получил в 1994 году на историческом факультете Запорожского национального университета. Позже, как уже упоминалось, работал журналистом и даже был главным редактором СМИ.

Страница коллаборанта в запрещенной соцсети "ВК"

Напомним, что около месяца назад в Бердянске уже звучали взрывы, которые также приписывают действиям партизан. Помимо этого "громко" было и в Мелитополе.