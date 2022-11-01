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В Бердянске партизаны взорвали еще одного предателя: что известно о его состоянии

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
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50-летний Ищук добровольно пошел на сотрудничество с оккупантами Новость обновлена 01 ноября 2022, 09:06
50-летний Ищук добровольно пошел на сотрудничество с оккупантами. Фото Коллаж "Телеграфа"

В российской "администрации" мужчина отвечал за связи с общественностью

Пока россияне пытаются прорваться на Донбассе, во временно оккупированном Бердянске прозвучал серьезный взрыв. Некоторые источники утверждали, будто бы в жилом квартале накануне произошла утечка газа. Однако уже вскоре появились данные о попытке ликвидации очередного пророссийского коллаборанта — бывшего главреда издания "Город", экс-спикера мэра Бердянска Павла Ищука.

Об этом сообщает "РИА-Мелитополь", передает "Телеграф". Стоит отметить, что с приходом российских захватчиков Ищук добровольно перешел на сторону врага и начал поддерживать его информационно. Вероятно, за такую "службу" мужчину быстро "повысили" — на момент взрыва он занимал должность "первого зама мэра по внешней политике и массовым коммуникациям".

Многих подробностей или фото/видео-фиксации с места происшествия нет. Однако известно, что взрывное устройство сработало вблизи дома Ищука. Вероятней всего, устройство, направленное на ликвидацию предателя Родины, было начинено гвоздями или металлическими шариками.

Павел Ищук взрыв в Бердянске
Павел Ищук

Умереть от полученных травм коллаборант не смог, однако его состояние оценивается местными медиками как тяжелое. На данный момент он находится в больнице.

Стоит отметить, что Павел Ищук пошел работать на оккупантов, имея историческое образование. Его он получил в 1994 году на историческом факультете Запорожского национального университета. Позже, как уже упоминалось, работал журналистом и даже был главным редактором СМИ.

Павел Ищук Вконтакте
Страница коллаборанта в запрещенной соцсети "ВК"

Напомним, что около месяца назад в Бердянске уже звучали взрывы, которые также приписывают действиям партизан. Помимо этого "громко" было и в Мелитополе.

Теги:
#Херсонская область #Бердянск #Взрывы #Коллаборанты