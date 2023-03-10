"Выгнали с работы за фото в купальнике": уволенная воспитательница отсудила 120 тысяч гривен у детсада

Девушка боролась в судах до последнего

В Украине получил продолжение давний скандал в детском саду. Воспитательница детского сада Вита Черешневская отсудила в заведении 120 тысяч гривен, потому что ее уволили по абсурдной причине. Напомним, еще в октябре 2017 года в Украине разгорелся скандал из-за увольнения девушки. В соцсетях она разместила свое фото в купальнике – вместе с мужем на отдыхе.

На это неадекватно отреагировала заведующая детсадом села Бугаевка на Ровенщине Лариса Музыка. По ее мнению, это было безнравственное поведение. Как рассказывает "Суспільне", девушка выиграла суд за восстановление на работе, впрочем, Музыка уволила ее снова – кроме "аморального поведения" Черешневской добавили еще и "прогул".

"Я пошла возобновляться на работу. Музыка приняла мое заявление о возобновлении, взяла трудовую книгу, написала там "возобновить" и сразу же отдала мне приказ об увольнении. Что это за прогул — никто из нас не знает до сих пор", — рассказала Вита Черешневская.

Одна из тех "аморальных" фотографий

Девушка продолжила бороться за свои права. Так, Радивиловский районный суд 6 марта признал увольнение неправильным, а Виту Черешневскую поставил считать уволенной во время ликвидации заведения. В сумму компенсации входит 100 тысяч гривен за вынужденный прогул и 20 тысяч за моральный ущерб.

"Конечно, что я радовалась и сейчас рада. Но такого покоя, на душе, честно скажу, нет. Эта обида все равно останется навсегда", — говорит девушка. Кроме того, суд решил направить дело в прокуратуру по статье 172 Уголовного кодекса Украины о наличии признаков состава уголовного правонарушения по увольнению Черешневской.

Вита уточняет, что состав уголовного преступления может быть в том, что Лариса Музыка не выполнила решения суда. Ее уволили сразу, как только возобновили после прошлого решения суда, хотя должны были дать проработать по крайней мере один день. Сейчас девочка занимается дома небольшим бизнесом.

"Не знаю, как будет сейчас с окончательным решением суда. Надеюсь, что мне будет немного легче. Трудно психологически вернуться в коллектив", — говорит бывшая воспитательница. Она не уверена, вернулась ли бы на работу.

Напомним, в детсаду на Киевщине разгорелся скандал из-за издевавшихся над детьми воспитателей. Между тем, на самой Ровенщине с детьми связаны преимущественно не скандалы, а демографические рекорды. Так, в регионе женщина родила 19-го ребенка.