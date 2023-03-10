"Вигнали з роботи за фото в купальнику": звільнена вихователька відсудила 120 тисяч гривень у дитсадка

Дівчина боролася у судах до останнього

В Україні отримав продовження давній скандал у дитсадку. Вихователька дитячого садка Віта Черешньовська відсудила у закладу 120 тисяч гривень, бо її звільнили з абсурдної причини. Нагадаємо, ще у жовтні 2017 року в Україні розгорівся скандал через звільнення дівчини. У соцмережах вона розмістила своє фото у купальнику – разом із чоловіком на відпочинку.

На це неадекватно відреагувала завідувачка дитсадка села Бугаївка на Рівненщині Лариса Музика. На її думку, це була аморальна поведінка. Як розповідає Суспільне, дівчина виграла суд за поновлення, утім Музика звільнила її знову – окрім "аморальної поведінки" Черешньовській додали ще й "прогул".

"Я пішла поновлятися на роботу. Музика прийняла мою заяву про поновлення, взяла трудову, написала там "поновити" і одразу ж віддала мені наказ про звільнення. Що це за прогул — ніхто з нас не знає й досі", — розповіла Віта Черешньовська.

Одна з тих "аморальних" фотографій

Дівчина продовжила боротися за свої права. Так, Радивилівський районний суд 6 березня визнав звільнення неправильним, а Віту Черешньовську поставив вважати звільненою під час ліквідації закладу. До суми компенсації входить 100 тисяч гривень за вимушений прогул і 20 тисяч за моральну шкоду.

"Звичайно, що я раділа і зараз рада. Але такого спокою, на душі, чесно скажу, немає. Ця образа все одно залишиться назавжди", — говорить дівчина. Крім того, суд вирішив направити справу в прокуратуру за статтею 172 Кримінального кодексу України про наявність ознак складу кримінального правопорушення щодо звільнення Черешньовської.

Віта уточнює, склад кримінального злочину може бути у тому, що Лариса Музика не виконала рішення суду. Її звільнили одразу, як тільки-но поновили після минулого рішення суду, хоча мали дати пропрацювати принаймні один день. Зараз дівчина займається вдома невеличким бізнесом.

Не знаю, як буде зараз з остаточним рішенням суду. Надіюся, що мені буде трошки легше. Важко психологічно повернутися в колектив", — говорить колишня вихователька. Вона не впевнена, чи повернулася б на роботу.

Нагадаємо, у дитсадку на Київщині розгорівся скандал через вихователів, які знущалися з дітей. Тим часом на самій Рівненщини з дітьми пов’язані переважно не скандали, а демографічні рекорди. Так, в регіоні жінка народила 19-ту дитину.