"Дитсадок" по-одеськи: суд здивував покаранням за імпровізований "пункт незламності"

Суд вирішив повчити Дмитра Осовського правил співжиття

Історія з протоколом на власника офісу в Одесі, що надавав можливість працювати в ньому під час відключення світла, отримала несподіване продовження. Суд постановив накласти на Дмитра Осовського штраф у розмірі 17 тис. гривень "з метою виховання". Рішення підприємець оскаржив.

Наприкінці листопада, коли ситуація з електрикою в Одесі була вкрай важкою, Дмитро Осовський дав можливість працювати всім охочим у власному центрі поліграфії. За символічну плату містяни отримували світлий, теплий офіс зі стабільним інтернетом. Все це забезпечувалось із допомогою генератора. Натомість поліція, як повідомляв "Телеграф", побачила у цьому порушення порядку провадження господарської діяльності (ч.1 ст. 164 КУоАП), бо нібито підприємець продавав електроенергію без відповідної ліцензії.

"Перше, я не отримав повідомлення про дату засідання, відповідно, розгляд справи відбувся без моєї участі, – розповів Дмитро Осовський. – Ще один момент, Павло – Кириченко – суддя, який ухвалював рішення, наразі в статусі обвинуваченого проходить у справі про шахрайство. Звісно, мене здивувало і те, що мене таки оштрафували, і те, з яким формулюванням це зроблено: "з метою виховання особи, яка вчинила адміністративне правопорушення поваги до правил співжиття, а також запобігання вчинення нових правопорушень". Це що дитячий садок? Про яке виховання може йти мова? Є факт порушення, покарайте, а ні — то визнайте це".

Рішення суду здивувало

Дмитро додає, що на жаль його позбавили права обґрунтувати свою позицію, адже навіть перші особи держави дякували бізнесу за те, що під час тривалих відключень електроенергії давали людям можливість працювати і заряджати гаджети. Але його за те саме чомусь покарали.

"Якщо мене звинуватили у продажу електроенергії без ліцензії, то як ставитися до роз’яснення на цей рахунок голови комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетьманцева, — запитує Дмитро. – У своєму Telegram-каналі він зазначив: "Ця діяльність законна, ліцензуванню не підлягає (обладнання потужністю до 5 МВт), платниками акцизу на електроенергію є тільки ліцензіати. Продавайте, будь ласка, стільки, скільки можете". Всі ці моменти ми вивчаємо разом з адвокатом, апеляційну скаргу на рішення суду першої інстанції ми вже подали, сподіваюсь добитися справедливості".

У Раді дозволили бізнесу продавати електроенергію

А тим часом копіцентр Дмитра досі приймає відвідувачів, які не мають вдома електрики, але потребують робочого місця.

Нагадаємо, нардеп Гетманцев запевнив громадян, що штрафів за зберігання пального для побутових генераторів не буде, але для цього Рада має ухвалити законодавчі зміни.