"Детсад" по-одесски: суд удивил наказанием за импровизированный "пункт несокрушимости"

Суд решил поучить Дмитрия Осовского правилам сожительства

История с протоколом на владельца офиса в Одессе, предоставлявшего возможность работать в нем во время отключения света, получила неожиданное продолжение. Суд постановил наложить на Дмитрия Осовского штраф в размере 17 тыс. гривен "в целях воспитания". Решение предприниматель обжаловал.

В конце ноября, когда ситуация с электричеством в Одессе была крайне тяжелой, Дмитрий Осовский дал возможность работать всем желающим в центре полиграфии. За символическую плату горожане получали светлый, тёплый офис со стабильным интернетом. Все это обеспечивалось с помощью генератора. Полиция, как сообщал "Телеграф", усмотрела в этом нарушение порядка осуществления хозяйственной деятельности (ч.1 ст. 164 КУоАП), поскольку якобы предприниматель продавал электроэнергию без соответствующей лицензии.

"Первое, я не получил извещение о дате заседания, соответственно, рассмотрение дела состоялось без моего участия, – рассказал Дмитрий Осовский. – Еще один момент, Павел Кириченко – принимавший решение судья — сейчас в статусе обвиняемого проходит по делу о мошенничестве. Конечно, меня удивило и то, что меня все-таки оштрафовали, и то, с какой формулировкой это сделано: "с целью воспитания у лица, совершившего административное правонарушение, уважения правил сожительства, а также предотвращения совершения новых правонарушений". Это что детский сад? О каком воспитании может идти речь? Есть факт нарушения, накажите, а нет — признайте это".

Решение суда удивило

Дмитрий добавляет, что, к сожалению, его лишили права обосновать свою позицию, ведь даже первые лица государства благодарили бизнес за то, что во время длительных отключений электроэнергии давали людям возможность работать и заряжать гаджеты. Но его за то же самое почему-то наказали.

"Если меня обвинили в продаже электроэнергии без лицензии, то как относиться к разъяснению на этот счет председателя комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева, — спрашивает Дмитрий. — В своем Telegram-канале он отметил: "Эта деятельность законная, лицензированию не подлежит (оборудование мощностью до 5 МВт), плательщиками акциза на электроэнергию есть только лицензиаты. Продавайте, пожалуйста, столько, сколько можете". Все эти моменты мы изучаем вместе с адвокатом, апелляционную жалобу на решение суда первой инстанции мы уже подали, надеюсь добиться справедливости".

В Раде разрешили бизнесу продавать электроэнергию

А тем временем копицентр Дмитрия до сих пор принимает посетителей, не имеющих дома электричества, но нуждающихся в рабочем месте.

Напомним, нардеп Гетманцев заверил граждан, что штрафов за хранение горючего для бытовых генераторов не будет, но для этого Рада должен принять законодательные изменения.