В Донецке снова гремело: погиб молодой мужчина, пострадали жилые дома (фото, видео)

Прилеты в рамках одного микрорайона

В Донецке в ночь на 19 марта было очень громко — в городе зафиксирован прилет, предварительно, из РСЗО "Град". Досталось Кировскому району города. Предыдущий сильный обстрел фиксировали неделю назад.

Региональные телеграм-каналы и российские СМИ традиционно обвиняют в обстреле украинских военных. Снаряд попал в микрорайон "Семашко" Кировского района. Предварительно, погиб молодой мужчина — 19 лет. Его тело обнаружили за рулем автомобиля.

Также сообщается о нескольких пострадавших. Обстрел Донецка произошел в промежуток с 23.15 до 23.45 Сообщается также, что кроме РСЗО "Град" якобы была использована артиллерия 155 калибра. Называется количество "прилетевших" снарядов — 28. На улице Семашко зафиксировали разрушения — в домах выбиты окна, повреждены фасады, балконы, вывески мест торговли.

Последствия обстрела в Кировском районе

В окрестных домах снесло оконные стекла, а местами и рамы

Последствия обстрела на улице Семашко

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в предыдущем обстреле 12 марта россияне также обвиняли Украину, однако виноватыми могут быть их попытки модернизировать свое оружие. Позднее в Донецке нашли неразорвавшуюся российскую бомбу ФАБ-500, к которой присоединили блок управления, пытаясь сделать более точной.