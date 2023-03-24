В Луцке женщина пыталась продать 11-месячного младенца своей подруги: какую цену выставила

Никаких документов лучанка у покупателей не требовала

В Луцке полицейским удалось остановить попытку продажи ребенка его собственной матерью. Женщина хотела получить за ребенка, который оказался сыном ее подруги, 30 тысяч долларов.

Об этом в пятницу, 24 марта, сообщили в пресс-центре Нацполиции Украины, отметив, что жительница города родила ребенка тайно и в роддом или частные медики за помощью не обращалась.

В рамках следствия было установлено, что "продавщица" подыскивала желающих купить младенца среди своих знакомых, однако впоследствии слухи о довольно странном инциденте поползли по всему городу. Она лично заботилась о нежелательном сыне своей 23-летней подружки, родившей мальчика тайно. Роды прошли дома, еще в апреле 2022 года и на следующий же день она его отдала своей знакомой.

Устав быть молодой матерью женщина приняла решение избавиться от ребенка, однако не в ущерб себе. Поэтому мнение о продаже младенца показалось ей очень кстати. Цена за 11-месячного мальчика была выставлена на уровне 30 тысяч долларов США. Никаких предусмотренных законодательством Украины соглашений и составления документов по усыновлению проводить не планировалось.

Во время передачи ребенка покупателя его задержали в Луцке. А ребенка изъяли, он находится в больничном заведении под пристальным наблюдением медиков.

Ранее "Телеграф" сообщал, как в одном из городов Киевской области молодая мать выбросила из окна многоэтажки своего 2-месячного сына. Младенец получил несовместимые с жизнью травмы, поэтому попытки врачей спасти его были напрасны. Мальчик скончался.