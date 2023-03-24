У Луцьку жінка намагалась продати 11-місячне немовля своєї подруги: яку ціну виставила

Жодних документів лучанка у покупців не вимагала

У Луцьку поліцейським вдалося зупинити спробу продажу дитини її власною матір'ю. Жінка хотіла отримати за немовля, яке виявилося сином її подруги, 30 тисяч доларів.

Про це у п'ятницю, 24 березня, повідомили у пресцентрі Нацполіції України, зазначивши, що жителька міста народила дитину таємно і до пологового або приватних медиків за допомогою не зверталася.

В рамках слідства було встановлено, що "продавчиня" підшукувала охочих купити немовля серед своїх знайомих, однак згодом чутки про досить дивний інцидент поповзли по всьому місту. Вона особисто піклувалася про небажаного сина свої 23-річної подружки, котра народила хлопчика таємно. Пологи відбулися вдома, ще у квітні 2022 року і наступного ж дня вона його віддала своїй знайомій.

Втомившись бути молодою матір'ю жінка прийняла рішення позбавитись дитини, однак не у збиток собі. Тому думка щодо продажу немовляти здалася їй дуже доречною. Ціна за 11-місячного хлопчика була виставлена на рівні за 30 тисяч доларів США. Жодних передбачених законодавством України угод та складання документів щодо усиновлення проводити не планували.

Під час передачі дитини покупцю її затримали у Луцьку. А дитину вилучили, вона перебуває у лікарняному закладі під пильним наглядом медиків.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як в одному з міст Київщини молода матір викинула з вікна багатоповерхівки свого 2-місячного сина. Немовля отримало несумісні з життям травми, тож спроби лікарів врятувати його, були марними. Хлопчик помер.