Пограничники перехватили молдаванина, пытавшегося вывезти из Украины мощи 80 святых (фото)

Вещи якобы везли на праздник в соседнюю страну

Украинские пограничники пресекли попытку вывоза церковных принадлежностей и мощей святых в соседнюю страну.

Как информирует пресс-служба Госпогранслужбы, нарушителем является гражданин Молдовы, который пытался вывезти культовые вещи через пункт пропуска "Табаки" (Одесская область).

Отмечается, что в автомобиле был обнаружен ковчег с мощами 80 святых, икона и храмовый аналой. Их якобы везли на праздник в храм Покровы Пресвятой Богородицы.

"Небрежная перевозка ковчега привела к выпадению мощевиков со своих мест", — говорится в сообщении.

Пограничники сообщили о находке представителям Службы безопасности Украины, поскольку эти предметы, вероятно, имеют культурно-историческую значимость.

ГПСУ пресекла попытку вывоза церковных принадлежностей в Модову

С вещами обращались не очень аккуратно

Как сообщалось ранее, новый наставник Киево-Печерской лавры архимандрит Авраамий (Лотыш) сообщил, что его келью ограбили и разгромили. В частности он сообщил, что неизвестные выломали дверь в келью и вынесли его компьютер и личные вещи, а все что не смогли забрать с собой разгромили.

При этом правоохранители сообщили, что обращения от Авраамия к ним не поступало.