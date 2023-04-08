Пограничники перехватили молдаванина, пытавшегося вывезти из Украины мощи 80 святых (фото)
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Вещи якобы везли на праздник в соседнюю страну
Украинские пограничники пресекли попытку вывоза церковных принадлежностей и мощей святых в соседнюю страну.
Как информирует пресс-служба Госпогранслужбы, нарушителем является гражданин Молдовы, который пытался вывезти культовые вещи через пункт пропуска "Табаки" (Одесская область).
Отмечается, что в автомобиле был обнаружен ковчег с мощами 80 святых, икона и храмовый аналой. Их якобы везли на праздник в храм Покровы Пресвятой Богородицы.
"Небрежная перевозка ковчега привела к выпадению мощевиков со своих мест", — говорится в сообщении.
Пограничники сообщили о находке представителям Службы безопасности Украины, поскольку эти предметы, вероятно, имеют культурно-историческую значимость.
Как сообщалось ранее, новый наставник Киево-Печерской лавры архимандрит Авраамий (Лотыш) сообщил, что его келью ограбили и разгромили. В частности он сообщил, что неизвестные выломали дверь в келью и вынесли его компьютер и личные вещи, а все что не смогли забрать с собой разгромили.
При этом правоохранители сообщили, что обращения от Авраамия к ним не поступало.