Прикордонники перехопили молдаванина, який намагався вивезти з України мощі 80 святих (фото)
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Речі нібито везли на свято до сусідньої країни
Українські прикордонники припинили спробу вивезення церковного приладдя та мощів святих до сусідньої країни.
Як інформує пресслужба Держприкордонслужби, порушником є громадянин Молдови, який намагався вивезти культові речі через пункт пропуску "Тютюн" (Одеська область).
Зазначається, що в автомобілі було виявлено ковчег з мощами 80 святих, ікону та храмовий аналой. Їх нібито везли на свято до храму Покрови Пресвятої Богородиці.
"Недбале перевезення ковчега призвело до випадання мощевиків зі своїх місць", — йдеться у повідомленні.
Прикордонники повідомили про знахідку представникам Служби безпеки України, оскільки ці предмети, ймовірно, мають культурно-історичну значущість.
Як повідомлялося раніше, новий наставник Києво-Печерської лаври архімандрит Авраамій (Лотиш) повідомив, що його келію пограбували та розгромили. Зокрема, він повідомив, що невідомі виламали двері в келію і винесли його комп’ютер і особисті речі, а все, що не змогли забрати з собою, розгромили.
При цьому правоохоронці повідомили, що звернення від Авраамія до них не надходило.