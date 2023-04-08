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Прикордонники перехопили молдаванина, який намагався вивезти з України мощі 80 святих (фото)

Автор
Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Речі напевно мають культурно-історичну цінність
Речі напевно мають культурно-історичну цінність

Речі нібито везли на свято до сусідньої країни

Українські прикордонники припинили спробу вивезення церковного приладдя та мощів святих до сусідньої країни.

Як інформує пресслужба Держприкордонслужби, порушником є громадянин Молдови, який намагався вивезти культові речі через пункт пропуску "Тютюн" (Одеська область).

Зазначається, що в автомобілі було виявлено ковчег з мощами 80 святих, ікону та храмовий аналой. Їх нібито везли на свято до храму Покрови Пресвятої Богородиці.

"Недбале перевезення ковчега призвело до випадання мощевиків зі своїх місць", — йдеться у повідомленні.

Прикордонники повідомили про знахідку представникам Служби безпеки України, оскільки ці предмети, ймовірно, мають культурно-історичну значущість.

ДПСУ запобігла спробі вивезення церковного приладдя до Модова
ДПСУ запобігла спробі вивезення церковного приладдя до Модова
ДПСУ запобігла спробі вивезення церковного приладдя до Модова
ДПСУ запобігла спробі вивезення церковного приладдя до Модова
З речами поводилися не дуже акуратно
ДПСУ запобігла спробі вивезення церковного приладдя до Модова

Як повідомлялося раніше, новий наставник Києво-Печерської лаври архімандрит Авраамій (Лотиш) повідомив, що його келію пограбували та розгромили. Зокрема, він повідомив, що невідомі виламали двері в келію і винесли його комп’ютер і особисті речі, а все, що не змогли забрати з собою, розгромили.

При цьому правоохоронці повідомили, що звернення від Авраамія до них не надходило.

Теги:
#Молдова #Одеська область #ДПСУ