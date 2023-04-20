Медиа-холдинг бывшего городского головы Золотоноши получал "десятину" из городского бюджета — расследование

Газета "Златокрай" получила от Золотоношского горсовета миллионы гривен

Газета города Золотоноша Черкасской области используется властями, и в частности бывшим городским головой для пиара, на что выделяется 10% городского бюджета.

Об этом говорится в материале "Апострофа".

Городская газета Золотоноши была создана в октябре 1994 года. В апреле 2018 года городской голова Виталий Войцеховский решил инициировать прекращение ее деятельности. В октябре 2018 из перечня бенефициаров издания были выведены трудовой коллектив и Золотоношский городской совет.

После выборов президента в 2019 году у городского головы ушло некоторое время на установление контактов с новой властью. Ему помогли нардеп от 197 округа Александр Скичко и Кирилл Тимошенко. Именно Войцеховскому приписывают идею выдвижения Скичко в Черкасскую ОГА. К реализации планов присоединился зять Скичко, миллиардер и гражданин Греции Леонид Юрушев.

Позже Войцеховский решил идти в народные депутаты. Во время избирательной кампании в штабе Войцеховского вспомнили о городском медийном ресурсе, и 18 октября 2021 года в состав бенефициаров издания добавились Наталья Алюкова, Алла Капля и Руслан Галата. Новые бенефициары получили 80 процентов газеты. Бывшая редактор газеты "Златокрай" Наталья Алюкова была главным редактором интернет-издания "Золотоноша.City", Алла Капля — совладелица газеты "Златокрай" и ее главный редактор и главред "Золотоноша.City". Местные журналисты рассказывали об участии Капли в избирательной кампании Войцеховского. У Аллы Капли до сих пор есть страница в российской соцсети "ВКонтакте".

Газета "Златокрай" была неоднократно подмечена на пиаре Войцеховского. С 2021 по 2023 г. газета получила от исполкома Золотоношского горсовета 1 879 198 грн, а за день до вторжения рф — 23 февраля 2022 г. газета пыталась получить от горсовета 657 197 грн. 10 марта 2022 года газета получила эту сумму — освещение деятельности горсовета газетой "Златокрай" стоило 468 000 грн.

Как отмечается, в 2020 году, еще во время председательства Войцеховского, исполком горсовета получил 17 048 503 грн. дохода и из них — 34 715 грн. чистой прибыли. С 2021 по 2023 год горсовет провел 487 тендеров, потратив на закупки 15 143 936 грн. Крупнейшим получателем городских средств является газета "Златокрай", которая в 2023 году из израсходованных горсоветом 4 495 465 грн получила почти 10%. Согласно протоколу от 23 февраля 2022 года, которым газете "Златокрай" было согласовано выделение 657 197 грн, уполномоченным лицом на переговорах от исполкома горсовета выступала Капля В.А. Капля Виктория Александровна — ведущий специалист управления экономики исполкома Золотоношского горсовета, который может быть родственницей Аллы Капли.

"Медиа-холдинг" Войцеховского финансирует не только Золотоношский горсовет, он также получает средства Европейского Союза — информацию о европейском финансировании можно найти на сайте "Золотоноша.City" в разделе "О нас".

Напомним, Виталий Войцеховский также засветился за попыткой рейдерского захвата агропредприятия ООО "Красногорский маслозавод" в с. Антиповка, Золотоношского района.