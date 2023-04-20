Медіа-холдинг колишнього міського голови Золотоноші отримував "десятину" з міського бюджету — розслідування

Газета "Златокрай" отримала від Золотоніської міськради мільйони гривень

Газета міста Золотоноша на Черкащині використовується владою, і зокрема колишнім міським головою задля піару, на що виділяється 10% міського бюджету.

Про це йдеться в матеріалі "Апострофу".

Міська газета Золотоноші була створена в жовтні 1994 року. У квітні 2018 міський голова Віталій Войцехівський вирішив ініціювати припинення її діяльності. У жовтні 2018 з переліку бенефіціарів видання було виведено трудовий колектив та Золотоніську міську раду.

Після виборів президента в 2019 у міського голови пішов деякий час на встановлення контактів з новою владою. Йому допомогли нардеп від 197 округу Олександр Скічко та Кирило Тимошенко. Саме Войцехівському приписують ідею висування Скічка до Черкаської ОДА. До реалізації планів долучився зять Скічка, мільярдер та громадянин Греції Леонід Юрушев.

Пізніше Войцехівсьий вирішив йти в народні депутати. Під час виборчої кампанії в штабі Войцехівського згадали про міський медійний ресурс, і 18 жовтня 2021 до складу бенефіціарів видання додалися Наталія Алюкова, Алла Капля та Руслан Галата. Нові бенефіціари отримали 80% газети. Колишня редакторка газети "Златокрай" Наталія Алюкова була головним редактором інтернет-видання "Золотоноша.City", Алла Капля — співвласниця газети "Златокрай" та її головний редактор і головред "Золотоноша.City". Місцеві журналісти розповідали про участь Каплі у виборчій кампанії Войцехівського. Алла Капля досі має сторінку в російській соцмережі "ВКонтакте".

Газета "Златокрай" була неодноразово помічена на піарі Войцехівського. З 2021 по 2023 газета отримала від виконкому Золотоніської міськради 1 879 198 грн, а за день до вторгнення рф — 23 лютого 2022 газета намагалася отримати від міськради 657 197 грн. 10 березня 2022 газета отримала цю суму — висвітлення діяльності міськради газетою "Златокрай" коштувало 468 000 грн.

Як зазначається, у 2020 році, ще під час головування Войцехівського, виконком міськради отримав 17 048 503 грн доходу і з них — 34 715 грн чистого прибутку. З 2021 по 2023 міськрада провела 487 тендерів, витративши на закупівлі 15 143 936 грн. Найбільшим отримувачем міських коштів є газета "Златокрай", що у 2023 році з витрачених міськрадою 4 495 465 грн отримала майже 10%. Згідно протоколу від 23 лютого 2022, яким газеті "Златокрай" було погоджено виділення 657 197 грн, уповноваженою особою на переговорах від виконкому міськради виступала Капля В.О. Капля Вікторія Олександрівна — провідний спеціаліст управління економіки виконкому Золотоніської міськради, яка може бути родичкою Алли Каплі.

"Медіа-холдинг" Войцехівського фінансує не лише Золотоніська міськрада, вона також отримує кошти Європейського Союзу — інформацію про європейське фінансування можна знайти на сайті "Золотоноша.City" в розділі "Про нас".

Нагадаємо, Віталій Войцехівський також засвітився за спробою рейдерського захоплення агропідприємства ТОВ "Красногірський олійний завод" у с. Антипівка, Золотоніського району.